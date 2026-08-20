Si incendia autotreno con pellet sulla A2 tra Lamezia e Falerna, disagi al traffico per diverse ore

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Si incendia un autotreno con un carico di pellet sulla A2 fra gli svincoli di Lamezia e Falerna. Autista salvo. Vigili del fuoco a lavoro per ore

LAMEZIA TERME – Notte da incubo sulla A2 del Mediterraneo e disagi per il traffico fino alla tarda mattinata di oggi 20 agosto visto che si è viaggiato su un’unica corsia per permettere l’intervento ai vigili del fuoco per un autotreno carico di pellet andato in fiamme sull’autostrada fra gli svincoli di Lamezia e Falerna direzione nord. Nessuna conseguenza per l’autista dell’autotreno che è tempestivamente uscito dall’abitacolo per mettersi in salvo.

L’incendio improvviso con il mezzo in corsa

Per cause in corso di accertamento, infatti, il mezzo pesante, mentre era in transito, intorno alle 2.30 della notte, è stato interessato da un incendio. Il conducente, accortosi tempestivamente del rogo, è riuscito a raggiungere una piazzola di sosta, evitando ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione autostradale. L’autista, rimasto illeso, ha inoltre tentato inizialmente di contenere le fiamme con un estintore, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato particolarmente impegnativo a causa della tipologia e della quantità del materiale trasportato. Sebbene l’incendio sia stato rapidamente circoscritto, il pellet presente sul mezzo ha continuato a sviluppare fumo e calore. Ciò ha reso necessario procedere allo scarico completo del carico per consentire le operazioni di smassamento, raffreddamento e definitiva estinzione di eventuali focolai residui.

Intervento a mano dei vigili del fuoco

Le operazioni, svolte interamente a mano dai vigili del fuoco, hanno richiesto un lungo e intenso lavoro da parte del personale intervenuto, impegnato nel trasferimento e nello smassamento del pellet per verificare l’assenza di ulteriori focolai e garantire la completa bonifica del mezzo. A supporto della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute anche due autobotti dalla sede centrale e dal locale distaccamento che hanno effettuato ripetuti rifornimenti per assicurare la necessaria disponibilità di acqua durante le operazioni di spegnimento e bonifica. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco è stato così possibile completare l’estinzione dell’incendio, salvaguardare parte del carico e mettere in sicurezza l’autotreno e l’area interessata. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, impegnato nelle attività necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza della sede autostradale.

Disagi per la circolazione direzione nord

Durante le operazioni di soccorso, protrattesi per diverse ore, la circolazione autostradale è stata regolata su un’unica corsia, determinando rallentamenti e disagi alla viabilità nel tratto interessato fino alla tarda mattinata di ieri dopo che l’intervento dei vigili del fuoco si è concluso poco prima delle 8 di ieri mattina a causa delle complesse operazioni di spegnimento, scarico del materiale, smassamento e messa in sicurezza.