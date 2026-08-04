Al “Growth Forum” Google di Dublino invitata l’azienda calabrese Nova Holding

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LAMEZIA TERME – Una realtà nata e cresciuta in Calabria protagonista sulla scena europea del digital marketing. Nova Holding è stata invitata da Google a partecipare al “Growth Forum”. E’ un esclusivo evento internazionale che si è tenuto il 21 luglio nel quartier generale europeo di Google a Dublino. Un evento riservato alle aziende che investono maggiormente sulla piattaforma Google a livello europeo. L’obiettivo era discutere dei cambiamenti che avverranno nei prossimi 6 mesi sulla piattaforma google e sui social network a livello di digital marketing e intelligenza artificiale.

Un importante riconoscimento per il percorso di crescita dell’azienda lametina, che negli ultimi anni ha costruito un modello di business altamente specializzato nella lead generation e nello sviluppo commerciale per alcuni dei principali brand nazionali nei settori energia e telecomunicazioni, tra cui Plenitude, Enel, Gruppo Hera, Vivi Energia, Onda più e Tim.

Nova Holding sviluppa ogni giorno strategie avanzate di performance marketing attraverso gli ecosistemi Google e Meta, generando contatti qualificati che vengono successivamente gestiti dai propri team commerciali per accompagnare i clienti nella scelta delle migliori soluzioni disponibili.

Confronto tra Nova Holding e i manager di Google

La partecipazione al Growth Forum ha consentito al reparto Performance Marketing dell’azienda di confrontarsi direttamente con i manager di Google e con alcune delle realtà europee più innovative nell’ambito dell’advertising digitale, approfondendo le nuove evoluzioni dell’intelligenza artificiale applicata al marketing, dell’automazione e delle strategie di acquisizione clienti. «Essere invitati da Google a un evento di questo livello rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto negli anni e della qualità delle competenze che abbiamo costruito all’interno della nostra azienda», afferma il Ceo & Founder di Nova Holding Marco Scoppetta.

«Siamo particolarmente orgogliosi che questo risultato sia stato raggiunto partendo dalla Calabria, dimostrando come anche dal nostro territorio sia possibile competere ai massimi livelli europei nell’innovazione digitale». L’invito conferma il ruolo sempre più centrale di Nova Holding nel panorama italiano del performance marketing e testimonia come la trasformazione digitale rappresenti oggi una leva strategica per la crescita delle imprese e lo sviluppo di competenze ad alto valore aggiunto anche nel Mezzogiorno.