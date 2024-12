Al via tre nuovi voli diretti tra Lamezia a Roma

3 minuti per la lettura

Sono tre i nuovi voli che collegheranno a partire già da questo dicembre 2024 l’aeroporto di Lamezia Terme e quello di Roma Fiumicino. Con la sorpresa anche del costo ridotto

«Aumenta l’offerta di voli all’aeroporto di Lamezia Terme». Ha espresso la sua soddisfazione l’Amministratore Unico di Sacal Marco Franchini alla conferenza stampa di presentazione di un nuovo collegamento Aeroitalia tra l’aeroporto di Lamezia Terme e Roma a partire dal 15 dicembre 2024. Le tre rotte giornaliere saranno alle ore 7:20, 15:00 e 18:50 da Lamezia Terme e alle ore 9:40, 17:00 e 20:50 da Roma Fiumicino.

«Anche il prezzo dei voli che sarà individuato, sotto i cento euro, è molto interessante. Siamo convinti – ha precisato Franchini – che solo la competizione può consentire di abbassare le tariffe».

A tal proposito ha sottolineato: «La Calabria, a differenza delle altre regioni del Sud, è l’unica che ha registrato un decremento tariffario, proprio in prossimità delle festività natalizie quando parecchi viaggiatori fanno rientro in questa regione. L’introduzione di questo nuovo collegamento – ha precisato Franchini – è un traguardo significativo per l’aeroporto di Lamezia Terme e per l’intera Regione Calabria. Ringraziamo Aeroitalia per aver scelto Lamezia Terme come punto strategico per servire i calabresi. Rafforzando ulteriormente il ruolo del nostro scalo come hub centrale per la mobilità del territorio».

Franchini ha anche parlato di «nuovi investimenti per la realizzazione di due hangar per la manutenzione degli aeromobili» e ha auspicato «un miglioramento dei collegamenti tra aeroporto e stazione centrale». Franchini ha precisato: «Mi stupisce l’attenzione riservata sulla collocazione della base canadair. Per quanto concerne l’economia del territorio, si tratta di investimenti che possono essere implementati spostandoli su un aeroporto che ha delle caratteristiche completamente diverse. Spostare le attività dei canadair su un aeroporto che non ha una grande frequenza di voli dal punto di vista commerciale, significa specializzare meglio l’aeroporto di Crotone da un punto di vista manutentivo e di formazione di meccanici e liberare, contestualmente, l’aeroporto di Lamezia che sarà interessato di importanti investimenti per quanto riguarda l’aerostazione».

L’aeroporto di Lamezia Terme, come risulta dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 27 agosto del 2015 è tra i 12 aeroporti a rilevanza strategica su scala nazionale. Al riguardo Franchini ha puntualizzato: «L’aeroporto intercontinentale della Calabria è Lamezia Terme come specificato nel nostro piano industriale. Sarà destinatario della maggior parte degli investimenti infrastrutturali». Mentre «la Calabria – ha detto il vicepresidente di Aeroitalia Ugo Calvosa – rappresenta un’opportunità di sviluppo e ha una posizione logistica favorevole nel Mediterraneo. I tre voli al giorno che offriamo sono collocati nelle fasce orarie più richieste, integrando l’offerta già esistente».

In video collegamento è intervenuto l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri. «Per Aeroitalia – ha detto Intrieri – questa rotta rappresenta non solo un importante passo strategico, ma anche un’opportunità per contribuire concretamente allo sviluppo e alla valorizzazione di una regione ricca di potenzialità. Questo nuovo collegamento rappresenta un ritorno alle mie radici. Essendo calabrese, sono profondamente legato a questa terra straordinaria e poter contribuire al suo sviluppo attraverso Aeroitalia è per me motivo di grande orgoglio. Credo molto – ha specificato – nell’aeroporto di Lamezia Terme che può crescere a livello internazionale. Ma non solo. Lamezia Terme può essere, infatti, la base ideale per alcuni aeroplani da utilizzare per migliorare i collegamenti nel Sud Italia».