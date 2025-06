Ballottaggio Lamezia, in calo l’affluenza

2 minuti per la lettura

Nel primo giorno del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Lamezia Terme, sfida aperta tra Doris Lo Moro e Mario Murone, protagonista il netto calo nel dato dell’affluenza. Si vota anche oggi, lunedì 9 giugno, fino alle ore 15. Pasticci sulle schede del referendum. «Chiedevano se le volevamo»

Ieri, domenica 8 giugno, in un clima torrido si è tenuta la prima giornata di ballottaggio per l’elezione del sindaco di Lamezia Terme. Competizione che vede concorrere Doris Lo Moro per il centrosinistra e Mario Murone per il centrodestra.

BALLOTTAGGIO, IN NETTO CALO L’AFFLUENZA

La prima considerazione va per l’affluenza alle urne che è risultata in netto calo rispetto al primo turno. Alle ore 23, ultima rilevazione per il primo giorno di voto, l’affluenza non è andata oltre il 31,67%: al primo tutno aveva votato alla stessa ora il 46,25%. Ricordiamo che le operazioni di voto sia per il ballottaggio sia per i referendum riprenderanno stamattina, lunedì 9 giugno, alle ore 7 e si concluderanno oggi pomeriggio alle ore 15. A seguire inizierà lo spoglio delle schede, che sarà dedicato in prima battuta ai 5 referendum. Di conseguenza, probabilmente, bisognerà attendere la tarda serata di oggi, lunedì 9 giugno, per conoscere il nome del nuovo sindaco di Lamezia, che subentrerà a Paolo Mascaro.

BALLOTTAGGIO LAMEZIA, NELLA SERATA DI OGGI I RISULTATI



A proposito del primo cittadino uscente, saluterà i lametini questa sera alle 19 presso il Chiostro di San Domenico. Per quanto concerne la giornata di ieri, pare che l’accoppiata del voto referendario con il ballottaggio abbia creato qualche problema, almeno in alcune sezioni. Stando a quanto è stato segnalato da alcuni elettori si sarebbero verificate delle scorrettezze nella consegna delle schede. La legge prevede che l’elettore ha diritto a ricevere tutte le schede elettorali e referendarie previste per quella consultazione. Solo l’elettore può decidere autonomamente se votare, astenersi o restituire una scheda in bianco. Invece alcuni presidenti avrebbero chiesto ai cittadini preventivamente se volevano anche le schede per il referendum. Domande non corrette perché potrebbero condizionare la libera espressione del voto.

IL DATO DELL’AFFLUENZA



Snocciolando i numeri registrati ieri, domenica 8 giugno, notiamo che la prima rilevazione fatta alle ore 12 si è attestata sotto il 10 per cento (9, 82 %). Tra tutte le 78 sezioni hanno votato 6017 elettori. Al primo turno alle 12 avevano già votato oltre duemila elettori in più (8.318, pari al 13,58%). Alle amministrative di cinque anni fa l’affluenza era stata più alta (14,57), ma in quella occasione si era votato in un solo giorno.

Gli elettori totali in città chiamati a votare sono 61.256. Nel primo turno si è recato alle urne il 59,39% degli aventi diritto per un totale di 36.382 votanti. Rispetto al primo turno del 2019, la percentuale è aumentata di circa 5%. Al Ballottaggio del 2019 i votanti si erano, invece, fermati a 18.654 (il 29,98% contro il 44% del 2015). Nella rilevazione delle ore 19 l’affluenza è arrivata al 20,28%, nel primo turno, allo stesso orario si era raggiunto il 35% dei votanti.