Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sorriso Calabria 2024

In Piazza Gioacchino da Fiore, Castagna di Carlopoli (CZ), è stata eletta Miss Sorriso Calabria 2024, Sofia Lenti.

Miss Sorriso Calabria 2024 è Sofia Lenti di Belvedere Marittimo. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

La trentunesima tappa di Miss Italia Calabria, nona selezione regionale, ha incantato la comunità di Carlopoli. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo il pubblico di Carlopoli per la calorosa accoglienza. In questo viaggio d’incanto puntiamo alla valorizzazione delle peculiarità e delle tradizioni delle diverse località calabresi che ospitano la nostra manifestazione. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Carlopoli e il sindaco Emanuela Talarico. Speriamo che questa tappa sia la prima di una lunga serie. Ringraziamo la BCC Calabria Ulteriore, nella persona del presidente Gregorio Ferrari, che ha voluto fortemente organizzare questa serata. Ringraziamo Franco e Veneranda Arena per averci fatto scoprire questo incantevole Comune. Venite a visitare Carlopoli. Venite in Calabria! Un ringraziamento speciale, come sempre, va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie».

TRENTUNESIMA TAPPA DI MISS ITALIA CALABRIA: CARLOPOLI

Il concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia ha fatto tappa in Piazza Gioacchino da Fiore, Castagna di Carlopoli (CZ), trasformandosi in una celebrazione delle radici e dell’identità regionale.

Il sindaco di Carlopoli Emanuela Talarico: «L’obiettivo dell’amministrazione comunale è valorizzare e promuovere il nostro territorio. Quest’anno, abbiamo avuto un programma ricco di eventi. Teniamo a tenere alta l’attenzione sul nostro Comune a partire dall’abbazia di Santa Maria di Corazzo. Oggi, possiamo contare su un centro sportivo moderno e su aree verdi attrezzate. Abbiamo due bellissimi centri storici, magnifiche chiese. Qui, è possibile apprezzare un ambiente salubre. La selezione regionale di Miss Italia Calabria ha attirato molta gente e numerosi visitatori. Auguro alle aspiranti miss di raggiungere i loro obiettivi».

Il consigliere delegato alla Cultura del Comune di Carlopoli Serafino Guerino: «Per noi, è un grande onore ospitare una manifestazione di rilevanza nazionale come Miss Italia Calabria. Un evento che si sposa con le bellezze del nostro Comune. La nostra amministrazione sta lavorando con impegno per valorizzare il territorio. Siamo sicuri che eventi di questa portata possano aiutarci nel nostro intento».

Il presidente della BCC Calabria Ulteriore l’avvocato Gregorio Ferrari: «Miss Italia ha una tradizione significativa. Per un Comune come Carlopoli è molto importante ospitare questa kermesse. BCC Calabria Ulteriore, essendo una banca di comunità, ha voluto contribuire alla realizzazione di una manifestazione così rilevante. Penso che possa avere un bell’impatto sulla promozione di questo territorio, ricco di bellezze storiche e naturalistiche».

MISS ITALIA CALABRIA 2024: SPETTACOLO E TEMA

Questa edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha saputo catturare l’essenza della Regione. L’evento è stato un vero e proprio tributo alla ricchezza culturale e storica della Calabria, capace di esaltare non solo la bellezza delle partecipanti, ma anche quella del territorio che ha ospitato la trentunesima selezione del concorso.

Con la direzione artistica di Linda Suriano, ogni dettaglio è stato pensato per omaggiare la Calabria. I testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali calabresi realizzati dall’Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo hanno portato in scena un omaggio alle radici culturali di questa terra ricca di storia e tradizioni.

La serata è stata accompagnata dalla sigla ufficiale, “Immagina la bellezza”, ideata e arrangiata dall’artista Roberto Bozzo. Grazie al supporto dell’esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach Katya Giannini le partecipanti hanno affrontato il concorso con una nuova consapevolezza, trasformando questa esperienza in un percorso di crescita interiore. La conduzione di Larissa Volpentesta ha contribuito a rendere la serata ancora più dinamica e coinvolgente. A impreziosire ulteriormente l’evento è stata la performance della giovanissima cantante Nella Sofia Figorilli.

LA GIURIA

A proclamare la vincitrice della trentunesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Emanuela Talarico (sindaco del Comune di Carlopoli), Gregorio Ferrari (avvocato e presidente BCC Calabria Ulteriore), Serafino Guerino (consigliere comunale con delega alla Cultura – Comune di Carlopoli), Carlo Sacco (consigliere comunale con delega ai Lavori pubblici – Comune di Carlopoli), Giuseppe Pirillo (Framesi), Giuseppe Percoco (titolare “La mamma Italiana sunglasses”), Davide Imbrogno (titolare (titolare “Imbrogno Comunicazione” – agenzia di comunicazione).

MISS SORRISO CALABRIA 2024

Al momento della proclamazione, Miss Sorriso Calabria 2024 ha confessato: «Sono contenta di rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali. Credo che questa fascia mi si addica. Dedico questo titolo ai miei genitori, a mio nonno che mi segue sempre e al mio ragazzo. Il mio sogno è diventare una ballerina professionista e calcare le passerelle internazionali».

PROSSIMI APPUNTAMENTI MISS ITALIA CALABRIA 2024

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 22 a Belvedere Marittimo, il 23 a Rocca di Neto, il 24 a Soriano Calabro, il 25 a Cerchiara di Calabria, il 26 a Marano Principato e il 27 a Corigliano-Rossano. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.