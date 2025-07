A Lamezia il Festival del turismo e dell’agroalimentare sostenibile

3 minuti per la lettura

A Lamezia Terme un viaggio nei sapori calabresi tra turismo e sostenibilità: tutto pronto per l’edizione 2025 del Festival del turismo e dell’agroalimentare sostenibile

Sette serate all’insegna di buon cibo, spettacoli, sport e moda nella cornice del Lungomare Falcone-Borsellino a Lamezia Terme. Sono tante le iniziative all’interno del “Festival del Turismo e dell’Agroalimentare Sostenibile 2025”, in programma dall’1 al 7 agosto. Il calendario di eventi, organizzato da Pro Loco Lamezia Terme e Pro Loco Terina, con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e di Calabria Straordinaria, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa.

Il Lungomare Falcone-Borsellino diventerà, nella prima settimana di agosto, un villaggio del gusto e del intrattenimento: «La sfida – ha affermato Vincenzo Ruberto, presidente della Pro Loco Lamezia – è dare slancio alla vocazione turistica di Lamezia, puntando su gastronomia e divertimento. Occorre dare ulteriore visibilità alle bellezze naturalistiche, ai siti archeologici e al patrimonio artistico-culturale per realizzare un’adeguata offerta turistica».

LA TASSA DI SOGGIORNO E IL PIANO SPIAGGIA

La tradizione calabrese è esportata anche in Australia: «Il Calabria Club di Melbourne – ha spiegato Giovanni Butera, direttore editoriale della rivista “Segmento” – celebra il forte legame con la Calabria, anche investendo nella musica e nella cultura calabrese. È diffuso un turismo delle radici, nei luoghi di origini dei propri avi». Un mix di festa popolare, genuinità e convivialità per promuovere il territorio: «Il Festival del Turismo e dell’Agroalimentare Sostenibile – ha detto il sindaco Mario Murone – richiama le nostre tradizioni, unendo turismo e cultura. Questa promozione consente importanti ricadute per il tessuto economico».

Nei giorni scorsi, si è parlato dell’introduzione di un “tassa di soggiorno”, proposta lanciata dalla Pro Loco Lamezia. Il tema è stato argomento nell’ordine del giorno della prima seduta dell’organo esecutivo: «In giunta – ha spiegato Murone – si è parlato di una tassa di soggiorno, simbolica, i cui proventi sarebbero destinati esclusivamente alla promozione del territorio».

Dagli imprenditori del turismo locale, inoltre la richiesta all’Amministrazione comunale di una prossima approvazione di un “Piano Spiaggia” e implementazione dei servizi turistici.

Il viaggio nei sapori della tradizione culinaria calabrese vedrà tutte le sere la Sagra della Muzzunata”; sabato 2 e domenica 3 agosto, la “Sagra della Mulinjiana chjina”; lunedì 4 e martedì 5 agosto, la “Sagra Pipi e Patate”; mercoledì 6 e giovedì 7, la “Sagra del Sindaco Contadino”.

Gli stand gastronomici, con i menu proposti, sono a cura di Tipicaly, in collaborazione con la Pro Loco Terina del presidente Gianfranco Caputo.

AL FESTIVAL DEL TURISMO E DELL’AGROALIMENTARE DI LAMEZIA ANCHE MUSICA, SPORT E ARTIGIANATO

Non solo gastronomia, ma anche serate dedicate alla musica, allo sport e alla creatività artigianale. Si terrà venerdì 1 agosto, il “Memorial Maestro Aldo Mercuri”, con la manifestazione “Karate sotto le Stelle”. Folklore e tradizione poi con il “Festival del Costume calabrese”, sabato 2 agosto; la sfilata “La Notte della Moda” il 3 agosto; il “Festival degli Incompresi” il 4 agosto; la “Giornata della Solidarietà” il 5 agosto, , iniziativa dedicata alle donne e alla lotta alla violenza di genere, in collaborazione con l’associazione “Per te”, guidata da Katya Nero. Animazione in “La Serata Latina” con balli di gruppo e caraibici, il 6 agosto. Revival Disco 80/90/2000, il 7 agosto, con dj set.

Per una settimana, riflettori sulla qualità, sulla tradizione, sulla bellezza dello stare insieme, in una manifestazione pensata per famiglie e visitatori in cerca di autenticità.