Calcio, Serie B: il Catanzaro ufficializza il difensore Dorval

Mehdi Dorval1 minuto per la lettura
CATANZARO – Il Catanzaro ha ufficializzato l’ingaggio del difensore franco-algerino Mehdi Dorval, proveniente dal Bari.
Classe 2001, Dorval arriva in giallorosso dopo quattro stagioni consecutive disputate in Serie B con la formazione pugliese, nel corso delle quali ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come uno dei profili più interessanti del campionato.
Il suo cammino gli è valso anche la convocazione con la Nazionale algerina, a conferma delle qualità dimostrate nelle 130 presenze collezionate con i biancorossi.
Con il Catanzaro, Dorval ha sottoscritto un contratto di durata triennale
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