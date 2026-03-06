Bufera sul cardiochirurgo cosentino Oppido che operò Domenico

1 minuto per la lettura

Bufera sul cardiochirurgo Guido Oppido: infermieri denunciano un clima lavorativo intimidatorio dopo il trapianto fallito del piccolo Domenico al Monaldi.

Un ambiente di lavoro «tossico e intimidatorio». Urla, umiliazioni, bestemmie. Così un gruppo di infermieri descriveva – e denunciava – le condizioni di lavoro al fianco del medico cosentino Guido Oppido, il primario di cardiochirurgia dell’ospedale Monaldi di Napoli, a capo dell’équipe che ha operato il piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto a seguito di un trapianto fallito. La lettera – resa noto dall’avvocato della famiglia del piccolo Domenico – reca la data del 27 gennaio scorso, un mese dopo il trapianto. Nella lettera i professionisti del Monaldi «palesano la situazione creata dal dottor Oppido» ha detto il legale citando brani della missiva, in cui «si parla di una “sfiducia reciproca: la gerarchia medico-centrica e la comunicazione assente hanno portato a una percezione di insicurezza diffusa tra gli infermieri, oss e tecnici, che non si sentono attualmente più sicuri di collaborare con il dott. Guido Oppido. Le accuse di essere totalmente incuranti dei bisogni dei pazienti e del loro stato di salute non sono più accettabili e tollerate dall’intera équipe”».

IL CARDIOCHIRURGO GUIDO OPPIDO «LE COSE IO LE HO FATTE BENE»

Il legale della famiglia di Domenico, Francesco Petruzzi, ha inoltre presentato un esposto all’ordine dei medici di Cosenza che verte sulla mancata comunicazione dell’esito negativo del trapianto ai pazienti. Oppido si è difeso alcune sere fa, ai microfoni della trasmissione di Giletti ‘Lo stato delle cose’. «In undici anni ho operato 3mila bambini. Tutto questo lo sto passando perché ho provato ad aiutare i figli degli altri – sbotta il medico – Le cose io le ho fatte bene. Sono io la vittima».