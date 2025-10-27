Paola, blitz dei Carabinieri: arrestato ricercato internazionale, maxi sanzioni a locale e controlli antidroga

1 minuto per la lettura

Operazione dei Carabinieri a Paola. Arrestato un ricercato internazionale. Controlli ad attività commerciali e maxi sanzioni. Verifiche e controlli contro lo spaccio di droga

Nel centro storico di Cetraro (CS) , i militari hanno rintracciato e arrestato un 32enne di origine messicana, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura tedesca per rapimento e sequestro di persona. L’uomo, condannato a 15 anni di reclusione, trasferito nella Casa Circondariale di Paola, dove rimane in attesa della decisione sull’estradizione.

ARRESTATO RICERCATO, CONTROLLI E MAXI SANZIONI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI

Parallelamente, l’attenzione dei Carabinieri si è concentrata anche su alcune attività commerciali di Paola. Con il supporto dei reparti specializzati, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie e la presenza di un lavoratore in nero.

Per le violazioni riscontrate elevate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro, con la sospensione temporanea dell’attività in caso di mancata regolarizzazione.

VERIFICHE CONTRO SPACCIO DI DROGA

Nel corso dell’operazione, i controlli si sono estesi alla prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con posti di blocco e ispezioni mirate nei luoghi più sensibili del territorio paolano e dei comuni limitrofi.

OPERAZIONE DEI CARABINIERI, 20 MILITARI COINVOLTI

Servizio straordinario e risultati concreti per i Carabinieri della Compagnia di Paola, impegnati nei giorni scorsi in un’intensa operazione di controllo del territorio. L’attività, mirata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità diffusa, ha coinvolto circa 20 militari, insieme alle unità specializzate del N.I.L. e del N.A.S. di Cosenza, operative nei settori del lavoro e della tutela della salute pubblica.