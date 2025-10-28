Castrovillari, stretta sullo spaccio: quattro arresti e tre denunce

1 minuto per la lettura

A Castrovillari (CS) quattro arresti e tre denunce per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nelle ultime tre settimane a Castrovillari (CS) si è registrata un’intensa attività dei Carabinieri contro il traffico di droga: quattro persone arrestate e tre denunciate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

ARRESTI E DENUNCE PER SPACCIO DI DROGA

A inizio mese un 32enne pregiudicato, già affidato in prova ai servizi sociali, denunciato dopo una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di alcuni grammi di eroina e di un bilancino di precisione.

Il primo arresto ha riguardato un 23enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, colto sul fatto mentre cedeva dosi di hashish a un coetaneo. Poco dopo è finito in manette un 54enne pregiudicato, sorpreso a vendere flaconi di metadone a un altro assuntore.

Un terzo arresto ha interessato un 33enne, anche lui con precedenti, nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto circa 13 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi.

L’ultimo a finire in arresto, in ordine di tempo, è un 39enne già noto alle forze dell’ordine. Fermato di notte mentre era alla guida della sua auto, è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di eroina. La successiva perquisizione in casa ha permesso di sequestrare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 1.500 euro in contanti.

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Le indagini hanno poi portato, nei giorni scorsi, alla denuncia di una giovane coppia residente a Castrovillari. Nella loro abitazione i Carabinieri hanno ritrovato alcune dosi di eroina e hashish, insieme a un bilancino di precisione.