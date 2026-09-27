Carcere di Rossano, trovati 24 cellulari e 40 grammi di cocaina

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Blitz nel carcere di Rossano, la Polizia penitenziaria sequestra circa 24 cellulari e 40 grammi di cocaina durante una perquisizione straordinaria. 90 agenti in campo

Circa 24 telefoni cellulari e 40 grammi di cocaina sono stati trovati all’interno del carcere di Rossano, durante una perquisizione straordinaria condotta nei reparti di media e alta sicurezza.

L’operazione della Polizia penitenziaria è iniziata intorno alle 15 e si è conclusa all’una di notte, di sabato 26 settembre 2026. Alle attività hanno preso parte circa 90 agenti, arrivati anche dagli altri istituti penitenziari della Calabria, con il supporto delle unità cinofile. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

A rendere noto l’esito dell’intervento è Giovanni Vennari, segretario locale del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe). La notizia è stata rilanciata anche da diverse testate regionali.

I complimenti del Sappe

«Ai colleghi impiegati in questa importante operazione – hanno dichiarato Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale – vanno i nostri complimenti per la brillante attività svolta».

Il sindacato ha inoltre sollecitato l’adozione di sistemi di schermatura all’interno degli istituti penitenziari calabresi e italiani.

«Auspichiamo – hanno aggiunto Durante e Ciccone – che a breve la schermatura degli istituti, già in funzione a Napoli Secondigliano, possa trovare applicazione anche in Calabria e in tutti gli istituti d’Italia».

L’operazione nel carcere di Rossano

Il controllo ha interessato le sezioni detentive di media e alta sicurezza della casa di reclusione di Rossano. L’impiego congiunto del personale proveniente da diversi istituti regionali e delle unità cinofile ha consentito di individuare i telefoni cellulari e la sostanza stupefacente.

Il ritrovamento riaccende l’attenzione sulla sicurezza degli istituti penitenziari e sulla necessità di impedire l’introduzione di dispositivi di comunicazione e sostanze vietate all’interno delle carceri.