Mi porti con te? Da solo ho paura

Ogni estate oltre 30.000 animali vengono abbandonati: una piaga che resiste nonostante le campagne di sensibilizzazione.

Con l’inizio dell’estate é arrivato anche il momento più desiderato dalla maggior parte degli italiani durante l’anno: il momento di andare in vacanza. C’é chi ha giocato d’anticipo e ha prenotato l’hotel vista mare mesi prima, mentre chi all’ultimo é partito all’avventura, munendosi soltanto di ombrellone e borsa frigo, e prenotando l’ultima disastrosa suite rimasta, nel b&b a due stelle trovato su booking.

Sembrerebbe essere una passeggiata il momento della prenotazione: selezioni il giorno d’arrivo, la stanza che desideri e tac, puoi partire serenamente. Ma per i proprietari di animali domestici, é realmente così semplice? Ogni estate, tra giugno e agosto, vengono abbandonati più di 30.000 animali, tra cui cani e gatti; la maggior parte di questi proprio per via delle vacanze.

Molte strutture ricettive ancora oggi non permettono l’ingresso agli animali domestici, e quelle persone prive di sentimento, pur di non rinunciare al loro momento di relax, decidono di abbandonare il loro cane per strada, sotto il sole cocente, causandone a volte persino il decesso.

L’ultima notizia arriva da Giugliano (NA): una donna parte per le vacanze e lascia i suoi cani fuori legati ad una catena, senza acqua né cibo. Uno di loro non ce l’ha fatta, si é spento inerme, sotto gli occhi delle persone che avevano fatto denuncia alle forze dell’ordine, che alla richiesta di intervenire, si sono giustificati, specificando di “non poter fare nulla” poiché i cani si trovavano in una proprietà privata.

Oppure la storia di Diego, un pit bull del comune di Fabbrico (RE) prima rinchiuso sul balcone, e poi lasciato in garage senza cibo e acqua, fino a morire atrocemente.

Il prezzo pagato dagli animali

Purtroppo queste, sono solamente due delle vicende registrate in questi mesi estivi del 2025. L’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), ha dichiarato che solo nel mese di luglio ci sono stati ben 4000 abbandoni di animali.

La soglia di abbandono si é certamente abbassata negli ultimi anni, grazie a varie campagne di sensibilizzazione da parte di associazioni per animali. Ad esempio, “Ti affido un amico”: iniziativa del comune di Pontinia (LT). Ola campagna nazionale contro abbandono degli animali da parte dell’Enpa, che é partita lo scorso 16 giugno e terminerà da calendario il 31 agosto.

Questa campagna mira a sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono, e ad aumentare le adozioni nei canili. Ma tutto questo non basta. Non bisogna rimanere indifferenti davanti a queste vicende , perché ogni animale

“non è un oggetto: ha paura, soffre e cerca amore. Abbandonarlo è un crimine. Adottarlo è una responsabilità.”-Enpa