Stanchezza e irregolarità intestinale, 4 strategie per recuperare dopo rientro dalle vacanze

(Adnkronos) –

Il ritorno alla quotidianità, dopo le vacanze estive, può essere accompagnato da alcuni disturbi comuni, come la perdita della regolarità intestinale e una sensazione di stanchezza persistente. Cambiamenti negli orari dei pasti, minore attività fisica, idratazione insufficiente e un’alimentazione diversa dal solito possono infatti influire sull’equilibrio dell’organismo. Per affrontare al meglio il rientro, “è importante riprendere gradualmente alcune buone abitudini che aiutino sia l’intestino sia il recupero dell’energia”, come suggerisce Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, autrice di ‘La dieta dei biotipi’ (Edizioni Lswr).

Nel dettaglio, per recuperare la regolarità intestinale, il primo consiglio dell’esperta è di partire dall’alimentazione. “Ogni giorno – spiega – dovrebbero essere presenti verdure cotte e crude e frutta fresca, preferibilmente consumata con la buccia quando tollerata; tra i frutti, il kiwi rappresenta una scelta particolarmente indicata.

Fondamentale anche l’idratazione: bere almeno 2-2,5 litri d’acqua al giorno è essenziale, poiché un apporto insufficiente di liquidi può ridurre l’efficacia della fibra”. Anche il movimento svolge un ruolo importante nel favorire il benessere intestinale. “Camminare, salire le scale, correre o praticare l’attività fisica che si preferisce contribuisce a stimolare naturalmente la funzionalità dell’intestino”.

Per Missori, un ulteriore aiuto arriva dalla regolarità della routine quotidiana. “Tornare a consumare i pasti e a svegliarsi ogni giorno in orari simili favorisce infatti il ripristino dei normali ritmi intestinali”. Infine, quarto consiglio, “per chi durante le ferie ha modificato a lungo le proprie abitudini alimentari, un ciclo di probiotici può contribuire a riequilibrare la flora intestinale”.

L’esperta suggerisce anche 4 strategie per recuperare le energie: 1) La giornata dovrebbe iniziare con una colazione completa, evitando il classico caffè accompagnato da biscotti e privilegiando invece carboidrati complessi, proteine e grassi buoni, come nel caso dello yogurt greco con frutta fresca e frutta secca;

2) Esporsi alla luce naturale per 10-15 minuti nelle prime ore del mattino aiuta inoltre a regolare il ritmo circadiano, favorendo concentrazione e buon umore;

3) Durante l’attività lavorativa è consigliabile alternare i momenti alla scrivania con brevi pause attive, dedicando qualche minuto a camminare, fare stretching o eseguire semplici esercizi, come squat o dip alla scrivania, per ossigenare corpo e mente.

Infine, anche la scelta degli alimenti incide sui livelli di energia, per questo, punto 4, è importante limitare il consumo di prodotti confezionati e ultraprocessati, ricchi di coloranti e conservanti, e privilegiare cibi semplici e naturali aiuta ad affrontare la giornata senza appesantirsi.