Maltempo, a Paola strade allagate, esonda il torrente Scirocco

1 minuto per la lettura

La forte pioggia che si è abbattuta ha causato allagamenti a Paola, per il maltempo è esondato anche il torrente Scirocco

COSENZA – Le piogge intense che si sono abbattute sulla parte tirrenica nel Cosentino hanno causato qualche disagio, in particolare a Paola le strade si sono allagate. L’acqua ha raggiunto livelli alti tanto da creare qualche problema di viabilità, linea di mezzeria sparita sotto l’acqua.

Il maltempo proprio nella zona di Paola ha causato anche l’esondazione del torrente Scirocco che ha trasportato fango e detriti sulla strada. L’allerta diramata dalla protezione civile era gialla ma l’intensità della pioggia è stata molto consistente tanto da causare l’allagamento delle strade della cittadina tirrenica e l’esondazione del torrente. Non è la prima volta che il torrente Scirocco esonda, proprio per questo motivo sono stati programmati lavori di contenimento.

La pioggia intesa ha interessato tutta la zona del cosentino.