Cosenza, all’ITI Monaco il nuovo percorso 4+2: focus in IA e Data Science

1 minuto per la lettura

All’ITI Monaco di Cosenza, per l’anno 2026/2027 parte il percorso 4+2 dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni: focus su Data Science e Intelligenza Artificiale

L’ITI Monaco di Cosenza conferma il proprio ruolo di riferimento nella formazione tecnica e tecnologica del territorio, puntando da sempre sulla qualità della didattica e su un rapporto strutturato con il mondo produttivo per favorire il collocamento di figure professionali altamente specializzate.

Storicamente impegnato nei settori della meccanica, dell’informatica e delle telecomunicazioni, l’istituto continua a investire in percorsi formativi capaci di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro, rafforzando il dialogo con le imprese e le realtà innovative del territorio.

In questa direzione si inserisce il nuovo percorso della filiera tecnico-professionale 4+2 dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, che sarà attivo a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Il percorso, già in fase preliminare, ha visto la sottoscrizione di accordi con diverse aziende del settore, creando una rete solida a supporto della progettazione didattica e delle future opportunità occupazionali per gli studenti.

Il nuovo indirizzo è pensato per formare esperti in programmazione software, con una forte curvatura in Data Science e Intelligenza Artificiale, ambiti oggi centrali per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale delle imprese.

Parallelamente, l’ITI Monaco ha promosso l’attivazione di laboratori permanenti da integrare nella didattica quotidiana, in cui l’intelligenza artificiale non è introdotta come una disciplina a sé stante, ma come competenza trasversale. L’obiettivo è duplice: promuovere un uso consapevole delle tecnologie e abilitare nuove forme di apprendimento, in cui la didattica sia potenziata e “aumentata” dall’innovazione digitale.

Un approccio che conferma la vocazione dell’ITI Monaco a essere non solo una scuola, ma un laboratorio permanente di competenze, capace di accompagnare gli studenti verso le professioni del futuro, mantenendo un forte legame con il territorio e con le sue prospettive di sviluppo.