Caso Bergamini, c’è un indagato per concorso in omicidio

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COSENZA – I carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Il destinatario è Roberto Internò, 65 anni, indagato per concorso nell’omicidio di Donato Bergamini.

Si tratta del calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose e al centro di diversi processi (LEGGI LE NOTIZIE SUI PROCESSI SULLA MORTE DI BERGAMINI)

Roberto Internò è cugino di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore già condannata in Primo grado a 16 anni e per la quale la Procura in Appello ha chiesto 23 anni di carcere (LEGGI).

Questo provvedimento arriva alla fine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari ed eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cosenza.

Si indaga sui fatti accaduti il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico, quando il corpo di Donato Bergamini fu trovato senza vita sulla Statale 106 jonica. Inizialmente si chiuse il caso come suidicio di Bergamini, ma negli ultimi anni il caso è stato riaperto ed è spuntata la pista omicidio.