Silenzio intorno alla morte di Serafino Congi: parla la vedova

Parla Caterina Perri, la vedova di Serafino Congi, dopo la morte d’infarto dell’uomo in ambulanza partita in ritardo da S. Giovanni in Fiore. «Dopo 8 mesi, aspetto ancora la cartella clinica. Chi ha cambiato l’orario di ingresso?»

Caterina Perri ha la voce ferma, bassa, mai un momento di esitazione. Porta con sé il dolore assoluto, la vita spezzata di suo marito, Serafino Congi, 48 anni fermati il 4 gennaio del 2025 a San Giovanni in Fiore. Serafino entra con un infarto in corso, quello che accade dopo è una lunga sequela di ritardi nei soccorsi e l’epilogo fatale. Una storia che ha scosso le coscienze e che oggi chiede ancora giustizia. Caterina Perri, 42 anni, avvocato e insegnante, non sa, a mesi di distanza, cosa ha appurato l’inchiesta interna dell’Asp annunciata il giorno dopo la tragedia.

Non sa e non riesce ad ottenere i documenti. Inconsapevolmente Caterina è diventata un simbolo di una Calabria dolorosamente ferita. Da quel giorno ha deciso di non chiudersi nel suo dolore o di dedicarsi solo alle due figlie ragazzine. Ha scelto di parlare, di muoversi, di gridare contro quello che non funziona nella sanità calabrese. E ha costituito un’associazione che si chiama “Siamo tutti Serafino…nel segno di Antigone”. L’associazione (formata, a oggi, solo da donne) intende dar voce a chiunque intenda denunciare casi di malasanità in Calabria.

Ci racconta cosa accadde quel giorno, il 4 gennaio 2025?

«Il 4 gennaio è il giorno che segna il cambiamento di vita, il mio e quello delle mie bambine. Serafino rientra il giorno prima da Cosenza, dove aveva prestato lavoro nel suo ufficio, prepara gli sci per portare le bambine in montagna la domenica successiva, prenota la pizzeria. Una giornata in famiglia molto bella, un fine settimana organizzato in quella normalità che era la nostra pace, il nostro rifugio. Fa una passeggiata nel suo amato paese di San Giovanni in Fiore, dove lui non risiedeva più da oltre vent’anni. In piazza scambia chiacchiere con amici storici. Dopo ci troviamo a pranzo dalla mamma, ma, subito dopo pranzo è preso da forti attacchi di vomito. Sta male e mi chiede di essere accompagnato all’ospedale. Sono le 14:30 quando insieme facciamo in fretta e furia le scale e ci affidiamo fiduciosi al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore.

Serafino non viene trattato subito, viene inserito come codice giallo. Da fonti giornalistiche apprendo che il suo ingresso è stato posticipato alle 15 e 38. E pochi minuti prima di quell’orario, l’unica risorsa disponibile, vale a dire un’ambulanza medicalizzata, è destinata a un paziente di età geriatrica. Il fatto che lui sia entrato prima delle 15 e 38 è fortemente provato da documenti inconfutabili. Il primo Ecg che gli viene fatto è alle 15 e 15. Il 7 gennaio, il direttore generale dell’Asp di Cosenza Antonello Graziano si dice dispiaciuto e annuncia l’apertura di un’inchiesta interna.

Oggi mi chiedo come mai di fronte a una discordanza così evidente nella cartella clinica di Serafino Congi, l’Asp non procede con le indagini o, se le ha concluse, mi chiedo perché non comunica l’esito neanche su richiesta di accesso agli atti. Si trincerano dietro al fatto che ci sono accertamenti di reato in corso. La legge 241 del 90 dice che i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini devono essere improntati sui principi di trasparenza e correttezza. Il procedimento penale e le indagini della Procura devono assolutamente prescindere dall’inchiesta interna».

Da quel giorno non siete mai riusciti ad avere la cartella clinica e sapere che cosa è successo?

«No, io non ho mai avuto niente in mano. Siccome c’è un’indagine con medici iscritti a registro, l’Asp non può fornirmi l’esito dell’inchiesta. L’indagato, almeno uno, c’è: la dottoressa di turno all’ospedale ha ricevuto un avviso di garanzia».

Ma non potrebbero dare i documenti con omissis?

«Finora non è stato così, a questo punto annuncio che inoltrerò, a mio nome questa volta e non attraverso comitati, una nuova richiesta di accesso. Credo che l’Asp dovrà rispondere: dovranno rispondere in maniera fattiva, con omissis e tutelando la posizione di chi è coinvolto, ma dovranno farlo. Questo perché non ho un fine giustizialista, non voglio la gogna per nessuno. Però è anche vero che se è successo un fatto così allarmante, bisogna ricostruire la vicenda e mettere i responsabili di fronte a cosa è accaduto».

Sul fatto dell’orario posticipato lei ha avuto occasione di discuterne con qualcuno?

«Nessuno dei medici di turno o reperibili mi ha mai contattato. Nessuno ha voluto un confronto. Poco tempo fa citavo un passaggio del film “Il posto delle fragole” di Ingmar Bergman: “Primo dovere di un medico è quello di chiedere perdono”. Ora, non solo qui non hanno chiesto perdono neanche di fronte a due bambine rimaste senza padre, ma non si sono mai avvicinati a noi e non hanno mai provato a chiarire, a spiegare la loro posizione. Neanche i responsabili dell’ospedale. Non sono stata contattata da nessuno nonostante fossi intervenuta pubblicamente. Non avevo mai parlato in pubblico, questa tragedia mi ha fatto scoprire un lato di me che non conoscevo. Cerco di andare avanti, di prendere il lato positivo delle cose. E cerco di esporre la situazione, così come ho fatto sul palco di Catanzaro il 10 maggio scorso. Nonostante questo, nessun contatto».

Neanche l’ex commissario Occhiuto?

«Privatamente, poco dopo la vicenda, sì. Il silenzio è altrove. Neanche la sindaca di San Giovanni in fiore ha mai pensato a Serafino Congi. C’è un silenzio, un distacco che lascia spazio a quella che loro considerano la parte opposta in politica. Ma qua non si tratta di destra o sinistra. Ho costituito un’associazione che si chiama “Siamo tutti Serafino, nel segno di Antigone”, perché le cofondatrici sono tutte donne. Non abbiamo uno scopo politico, perseguiamo un interesse pubblico. Il primo è onorare Serafino, cui sono state negate ingiustamente chance di vita. Questo perché sono certa che se si fosse trovato a Milano, nonostante la Calabria adotti lo stesso modello di gestione di emergenza urgenza, tutto questo non sarebbe accaduto. C’è un protocollo d’intesa con Areu, l’agenzia regionale dell’emergenza urgenza della Lombardia. Ma mezzi, strutture e territorio sono molto diversi».

Dunque, voi entrate all’ospedale prima delle 15. Poi cosa succede quel giorno?

«Succede che soltanto alle 16:10 ci viene comunicato l’infarto in corso dal medico di turno, per cui passa molto tempo anche dall’accertamento della diagnosi o almeno dalla sua comunicazione ai parenti. Veniamo a sapere che c’è il problema della mancanza di un medico per accompagnarlo in ambulanza a Cosenza. A questo punto, io stessa mi mobilito e faccio delle telefonate. Chiamo la centrale operativa del 118, la telefonista. dal timbro di voce, mi sembra una donna di giovane età. Mi risponde quasi in malo modo, dicendo che se sono già entrata nella struttura pubblica è il medico che deve telefonare. Dice anche che non devo più intasare le linee telefoniche.

Io la invito a riflettere sul caso umano, sul fatto che c’è un giovane padre di famiglia che ha un infarto in corso e non abbiamo un medico per trasportarlo. Lei insiste con scontrosità. A quel punto le dico “questa telefonata e la sua risposta saranno senz’altro registrate. Ribadisco che non sono stata messa in condizione di trasportare mio marito”. A quel punto mi rivolgo al medico di turno. Le dico: “dottoressa, ma lei ha chiamato il 118? Perché dalla centrale operativa mi dicono che aspettano la sua chiamata”. Per tutta risposta, la dottoressa mi sbandiera anche dei fax in faccia… Erano momenti di tensione ma non siamo stati trattati neanche bene.

Alle 17 interviene quello che viene considerato il direttore sanitario del presidio di San Giovanni in Fiore, in realtà poi ho scoperto che era quello di Cetraro a cui fa capo San Giovanni in Fiore per ragioni organizzative del sistema sanitario. Tutti sembrano più interessati a tenermi lontano dal paziente e dall’incartamento che effettivamente a occuparsi di Serafino. Quindi mi chiedo: Serafino è stato trattato nel modo adeguato visto che entrambi i medici erano sempre vicini al fax, al telefono, alle carte?»

Questa ambulanza non arriva.

«No, non arriva. Io contatto la Croce verde che è un servizio privato che sopperisce alle carenze. Mi dicono che se il paziente è in codice rosso non possono intervenire perché avrebbero troppa responsabilità. A questo punto propongo di portare Serafino nella mia auto, ma si spaventa all’idea di entrare in macchina. Mi dice “preferisco rimanere qua” ed è l’unica volta in cui lo vedo, anche se mi dice, “qua, tenuto così, mi faranno morire”. In quel momento lo trovo in piedi, non lo so se un paziente con un infarto in corso può stare in piedi. E dice: “io non riesco a stare, qua mi fanno morire, mi sento soffocare”».

A quel punto cosa succede con i soccorsi?

«Sono le 17 quando interviene l’altro medico, ci sono due medici nella struttura e nessuno dei due sale sull’ambulanza non medicalizzata. Perché? A quel punto la postazione ospedaliera era comunque coperta, poteva muoversi uno dei due. Invece si attaccano ai protocolli, dicendo che deve venire il medico dalla centrale operativa del 118. Medico che arriva quando è già buio. Serafino viene trasportato in barella e riesco per l’ultima volta a stringergli la mano, poi non me lo fanno vedere più. La mano è molto fredda ma lui è pienamente cosciente.

Questo per me è un grande dolore. Pensare che ha patito questa situazione in maniera abbastanza consapevole: capiva e sapeva che non era trattato in maniera adeguata e che probabilmente non ce l’avrebbe fatta… E mi stringe la mano. L’ambulanza parte e noi la seguiamo. A un certo punto, però, il mezzo si accosta sul ciglio della statale 107 a Spezzano della Sila. Qui, sul ciglio della strada, lo lo dichiarano morto. Il medico stesso mi dice che “è stato tenuto troppo tempo in ospedale”».

E da quel momento come cambia la sua vita?

«Uno stravolgimento. Viene a mancare un padre molto presente. Io ho lavorato due anni in Emilia, poi a Bergamo perché Serafino gestiva bene le cose qui. Serafino lavorava alla Regione Calabria, mi fa specie che nonostante ci lavorasse da quando era molto giovane, non abbiamo sentito la vicinanza neanche dei suoi colleghi o del capo dipartimento».

Dove lavorava di preciso?

«Ha cambiato vari uffici nel tempo. Di recente era in quello della Forestazione. Serafino era una persona molto dinamica, anche sul lavoro gli piaceva vedere più ambienti».

Dalla Regione mai arrivato nulla?

«No»

In quei giorni inizia la mobilitazione, chi lo dice per primo ai giornali?

«Sono stata io. Intanto viene organizzata una marcia silenziosa a San Giovanni in Fiore dove io non sono riuscita ad andare, mia figlia più grande sì».

La sindaca di San Giovanni in Fiore Rosaria Succurro c’era?

«Le organizzatrici, un’associazione femminile che mi è stata molto vicina, avevano chiarito che sarebbe stata accolta come libera cittadina. Lei, invece, è arrivata con la Giunta, la fascia tricolore e i vigili urbani. E quindi viene costretta dalla folla ad abbandonare la marcia».

Ci diceva del silenzio.

«Sì, almeno questo ho percepito. Un muro di silenzio nonostante il clamore mediatico iniziale. E questo lo percepisco anche se penso alla storia di Carlotta di Carlotta La Croce (la dodicenne morta a fine luglio in attesa dei soccorsi a pochi chilometri da Catanzaro, ndr), colpita come Serafino da patologia tempo-dipendente. Una bimba che muore tra le braccia del padre mentre l’ambulanza non arriva. Voglio dire, in passato, forse per un contesto sociale o politico differente, queste storie avrebbero avuto un clamore nazionale enorme; invece, sembra ci sia una volontà per metterli a tacere».

Qualcuno si è fatto avanti?

«Ho avuto due incontri privati con Roberto Occhiuto che mi ha espresso più volte la volontà di voler star vicino a questa famiglia. In seguito a questa storia, la Regione ha cambiato alcune norme. Adesso, in caso di patologia tempo dipendente, il medico di turno deve accompagnare il paziente nell’ospedale Hub più vicino e lasciare la struttura per assicurare in tempo le cure necessarie. Il che dimostra che a San Giovanni in Fiore, i medici sbagliarono ad aspettare il collega del 118».

E dalle altre forze politiche?

«Dal Pd ho avuto pochi segnali. Solo la senatrice Ilaria Cucchi ha fatto un’interrogazione sul nostro caso. Tridico mi mandò le condoglianze come parlamentare europeo. Anche alcuni parlamentari M5S sono intervenuti sul caso».

E dalla struttura pubblica, si è mosso qualcosa per fare chiarezza?

«Di recente il commissario Roberto Occhiuto ha telefonato alla direzione generale dell’Asp chiedendo aggiornamenti sulle indagini interne. L’Asp ha risposto che sono state chiuse tre mesi fa. La richiesta di Occhiuto è stata quella di inviare tutto alla Procura di Cosenza. Però, per tutelare le persone prima di avviare il processo non viene data notizia ai parenti e ai cittadini sull’esito di queste indagini».

Dalla Procura di Cosenza non sono arrivati segnali?

«No. Finora (siamo nei limiti temporali legittimi) è rimasta silenziosa. La stranezza è che la diagnosi che ha causato la morte di Serafino è chiara, però non sono state depositate neanche le consulenze tecniche».

Lei ha chiesto di fare delle consulenze di parte?

«Sì, però anche su quello abbiamo avuto problemi e scontri tra la consulente di parte che avevo nominato e che non ho mai sentito tanto di parte. Non lo so se c’è un problema con gli Ordini dei medici, sembra che facciano muro rispetto a certe vicende. Penso che sia molto difficile fare un processo in Calabria contro la centrale operativa del 118 e contro i medici. Posso capire che in generale ci siano difficoltà, in parte anche comprensibili, ma davanti a un fatto del genere no».

La città come ha risposto dopo il caso?

«A San Giovanni Fiore un vero tumulto, l’inaugurazione dell’associazione molto partecipata. Quello che voglio è creare compattezza, non solo a livello social. Come associazione ci offriamo di dare un supporto ai parenti delle vittime di malasanità e ci siamo sempre aperti a chiunque. La cosa strana è stato il silenzio della città di Cosenza, che è quella dove viviamo. Sinceramente non abbiamo sentito solidarietà».

C’è stato un sit-in davanti l’Asp da parte dei movimenti antagonisti.

«Sì, io mi sono rivolta alle realtà delle associazioni però finisce lì. Nessuna delle associazioni sul territorio ci ha mai contattato o si è mai interessata alla vicenda. Il problema è che è stata vista come troppo politicizzata, cosa che io voglio combattere in tutti i modi, perché ci sono valori di giustizia sociale che prescindono dall’appartenenza alla politica».

Ha avuto la sensazione in questi mesi che una parte politica volesse chiudere la faccenda mediatica per evitare che si mettesse in discussione cosa si stava facendo nel sistema sanitario calabrese?

«Fatti gravi come quelli di Serafino e Carlotta non fanno notizia. Perché gli amministratori non si vogliono mettere di traverso sul serio, pretendere a Roma ciò che i calabresi dovrebbero avere per diritto. Non ho capito perché non possiamo essere una regione sanitariamente virtuosa e perché dobbiamo sempre accontentarci del minimo. Essere colpiti da una patologia tempo indipendente in un Comune come San Giovanni in Fiore, con condizioni climatiche avverse, fa capire che c’è una enorme differenza tra la vita e la morte in base al posto in cui ti trovi. Penso che la situazione vada attenzionata».

E ora quali sono le tappe?

«Una parte personale, che è quella che pretende le carte e una più generale. Il mio progetto attraverso l’associazione è quello di invitare a San Giovanni in Fiore i candidati. Appena le liste saranno ufficiali farò un invito aperto a tutti per confrontarsi, spiegare ai sangiovannesi perché è successo tutto questo».

Sul palco della manifestazione di Catanzaro il 10 maggio lei chiese “l’appoggio di tutti, perché si dica no al silenzio all’indifferenza”.

«A prolungare il silenzio si rischia di essere interpretati come omertosi e magari poi non è così. Magari non si vuole proteggere nessuno ma solo mantenere qualcosa che si è costruito. Quando io invito ad aprirsi lo dico a tutti. Come associazione sono già arrivate richieste, racconti, storie di persone vittime di malasanità. Purtroppo, la Calabria è una terra dove si fa fatica a scambiarsi racconti privati. Noi abbiamo trovato il sostegno di persone che si associano gratuitamente ed estendiamo l’invito a chiunque sia interessato al tema della tutela dei parenti delle vittime, dal punto di vista psicologico e legale. Un riferimento. Perché purtroppo molto spesso sono contattata per sentirmi dire “sai è successo anche a mio padre, è successo anche a mio zio, ma io non mi sono trovata pronta ad agire”.

San Giovanni in Fiore ci ha sempre sostenuto, però, oltre al comune non siamo riusciti ancora ad andare. Vogliamo uscire fuori ed essere a supporto per tutti e far cambiare quella mentalità lassista che purtroppo abbiamo trovato anche nei luoghi di cura. Combattere quell’annichilimento sociale che di fronte a certe notizie non reagisce. Perché si dice “è andata così, ormai si può dimenticare”».