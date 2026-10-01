Scuola, flash mob a Cosenza di docenti e personale Ata

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Il 3 ottobre docenti e personale Ata scenderanno nuovamente in piazza in diverse città italiane, flash mob anche a Cosenza

COSENZA – Il 3 ottobre docenti e personale Ata scenderanno nuovamente in piazza in diverse città italiane per il flash mob Docenti e Ata, movimento autonomo, apartitico e indipendente dalle organizzazioni sindacali, nato per riportare al centro del dibattito pubblico la dignità professionale ed economica del personale della scuola. Anche il capoluogo bruzio sarà protagonista della protesta. Appuntamento in piazza Kennedy, dalle 15 interventi e testimonianze, dalle 15.30 alle 16 flash mob e dalle 16 assemblea pubblica.

Lo slogan scelto per la mobilitazione nazionale è: “Basta col lamento, comincia il movimento.”

Dopo le iniziative realizzate nel 2025 e le successive mobilitazioni del 2026, il movimento torna a coinvolgere lavoratrici e lavoratori della scuola con una manifestazione coordinata a livello nazionale. Il 3 ottobre, dalle 14,30 alle 17 nelle diverse città aderenti si svolgeranno flash mob, interventi, testimonianze e momenti di confronto con cittadini, studenti, famiglie e rappresentanti dell’informazione.

LA MOBILITAZIONE NAZIONALE

Tra le città coinvolte figurano Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli, Pisa, Verona, Trento, Cosenza. Il Flash Mob Docenti e Ata si definisce un movimento autonomo, apartitico e indipendente dai sindacati. La scelta del flashmob nasce dalla volontà di utilizzare una forma di protesta visibile e pacifica, capace di coinvolgere direttamente il personale della scuola e di portare le sue rivendicazioni fuori dagli istituti scolastici e dentro gli spazi pubblici.

«Non vogliamo limitarci a lamentare condizioni che conosciamo bene. Vogliamo trasformare il disagio in partecipazione e far arrivare all’opinione pubblica la voce di chi ogni giorno tiene in piedi la scuola», si legge. La mobilitazione nazionale si svolgerà sabato 3 ottobre 2026, dalle ore 14,30 alle 17 nelle città aderenti. Il movimento invita docenti, personale Ata, studenti, famiglie, cittadini e giornalisti a partecipare e a conoscere direttamente le ragioni della mobilitazione.