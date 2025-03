A Cetraro un 60enne è stato aggredito e ucciso da un cinghiale

1 minuto per la lettura

Francesco Iacovo di 60 anni mentre cercava di allontanarlo dal suo campo, in località Vonella a Cetraro, è stato assalito con ferocia da un cinghiale che aveva catturato

Dolore e sgomento nel Cosentino, per la morte di un 60enne aggredito e ucciso da un cinghiale. Francesco Iacovo, collaboratore scolastico, domenica 16 marzo stato aggredito da alcuni cinghiali nei pressi della sua abitazione a Cetraro sul Tirreno cosentino.

IL CINGHIALE CATTURATO CON UNA TRAPPOLA ARTIGIANALE

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo voleva catturare gli animali che stavano devastando i terreni di sua proprietà, ma uno lo ha aggredito. Ed è morto vittima di una feroce aggressione da parte di un cinghiale.

Francesco Iacovo

Iacovo, stanco per le continue incursioni degli ungulati nei suoi campi in località Vonella, avrebbe posizionato alcune trappole artigianali, riuscendo così a catturare un cinghiale. Quando l’uomo si è però avvicinato alla bestia, quest’ultima ha reagito provocandogli una ferita mortale. Inutile la corsa in ospedale, il 60enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ambulanza.

Lunedì 17 marzo sarà effettuata l’autopsia per appurare se la causa del decesso sia da attribuire alle ferite riportate o ad un malore sopraggiunto negli istanti successivi al fatto.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Scattato l’allarme sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Paola per compiere accertamenti e verifiche. Un rapporto sull’accaduto inviato anche la procura di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi.

Da tempo in alcune zone della Calabria c’è un l’allarme per la presenza di cinghiali anche nelle vicinanze di centri abitati.