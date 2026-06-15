Crosia, aggrediti a bastonate due dipendenti comunali

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Due dipendenti del Comune di Crosia sono stati aggrediti da un uomo a colpi di bastone nel cortile del Municipio

CROSIA (COSENZA) – Due dipendenti comunali dell’Area Tecnica del Comune di Crosia, ieri mattina, sono stati aggrediti con un bastone di legno mentre stavano attraversando il cortile esterno del Municipio. Il tutto è accaduto, in maniera inaspettata, intorno alle ore 9 di un lunedì qualsiasi: qualcuno li avrebbe colpiti con un palo, tra la meraviglia e la preoccupazione dei presenti che hanno richiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine.

Da quanto si è appreso, una volta giunti i Carabinieri e gli agenti della polizia municipale, sono iniziate le indagini. I dipendenti coinvolti hanno sporto denuncia e, per le ferite riportate, sono stati trasportati presso l’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano. I Carabinieri, in queste ore, stanno vagliando le testimonianze per cercare di risalire all’autore di tale gesto violento e alla dinamica. Anche il Comune di Crosia ha presentato denuncia, condannando senza mezzi termini l’episodio e specificando che intraprenderà ogni azione legale a tutela dei suoi dipendenti.

LA VICINANZA DEL COMUNE

«Condanniamo con assoluta fermezza questo vile gesto di violenza ed esprimiamo vicinanza e il pieno supporto ai due dipendenti aggrediti e alle loro famiglie, augurando loro una pronta e completa guarigione. – affermano in una nota gli amministratori crosioti – La nostra comunità è stata scossa da un episodio di violenza inaccettabile e ingiustificabile. L’Amministrazione Comunale si è attivata sin dal primo istante, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a tutela dei propri lavoratori. Simili episodi non dovrebbero mai accadere. Non c’è spazio, né ci sarà mai alcuna giustificazione, per la violenza all’interno della nostra comunità civile. Lo Stato – concludono – la legalità e il rispetto per chi lavora al servizio dei cittadini non arretreranno di un solo passo».

UN’ONDATA DI SOLIDARIETA’

Ferma condanna è giunta anche dalla Polizia Locale, che ha definito l’accaduto un fatto molto grave, invocando una risposta immediata da parte delle istituzioni. Solidarietà ai lavoratori colpiti è arrivata pure dai consiglieri della minoranza di Forza Italia, Francesco Russo e Graziella Guido, che nel condannare la violenza ribadiscono la necessità di tutelare chi opera al servizio della collettività. «Di fronte a episodi del genere non esistono colori politici – dichiarano – esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai lavoratori colpiti e alle loro famiglie. Chi svolge il proprio dovere al servizio della collettività deve poterlo fare in condizioni di sicurezza e serenità». Russo e Guido sono convinti che il dialogo civile e il confronto rappresentino l’unica strada percorribile per affrontare e risolvere qualsiasi problema. «La nostra comunità si è sempre distinta per civiltà e rispetto reciproco – concludono – valori che oggi più che mai devono essere difesi e preservati».