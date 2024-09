Droga, una pistola e un kalashnikov nascosti in un casolare a Paola

1 minuto per la lettura

Nascosti in un casolare i carabinieri di Paola hanno scoperto un kalashnikov, una pistola, marijuana e cocaina

PAOLA (COSENZA) – In un casolare abbandonato i carabinieri della compagnia di Paola hanno rinvenuto un kalashnikov, una pistola e droga. Il rinvenimento, durante un accurato controllo del territorio a piedi per garantire la sicurezza anche nelle località di più difficile accesso. I militari hanno rinvenuto in un casolare abbandonato nel centro storico di Paola un ingente quantitativo di sostanza stupefacente sia marijuana che cocaina, ben custodita in appositi involucri, pronta per lo spaccio, nonché una pistola ed un fucile un Ak 47 con caricatore in fase di verifica. In totale sono stati trovati e sottoposti a sequestro ben 3 kilogrammi di marijuana e 150 grammi di cocaina. Il tutto è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, coordinata dal Procuratore facente funzione della Procura della Repubblica di Paola Ernesto Sassano, per le successive analisi di laboratorio per la droga ed accertamenti balistici.