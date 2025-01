Donne muore investita sulla 106 a Corigliano-Rossano

1 minuto per la lettura

Drammatico incidente a Corigliano-Rossano in contrada Torricella, sulla statale 106, da chiarire le dinamiche dell’impatto

Incidente mortale all’alba di oggi, 29 gennaio 2025- in contrada Torricella, sulla strada statale 106, a Corigliano-Rossano, dove una donna è stata investita mentre camminava. L’impatto è stato violento e per la donna non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

La vittima non è stata ancora identificata e resta da chiarire la dinamica che ha portato all’impatto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri del Reparto Territoriale.

Si tratta del secondo incidente mortale sulla Statale 106, nel tratto di Corigliano-Rossano, in poco meno di una settimana. L’ultimo evento drammatico a contrada Toscano con il decesso di Bommina Brunetti.