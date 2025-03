Cosenza, colpi di pistola contro abitazione: indagini in corso

1 minuto per la lettura

Colpi di pistola esplosi contro un’abitazione nel centro di Cosenza, nessuna persona ferita. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto.

COSENZA- L’eco degli spari ha squarciato il silenzio dell’alba nel centro storico di Cosenza, gettando nello sgomento i residenti e riaccendendo i riflettori sulla sicurezza della zona. Indagini sono in corso per far luce su una sparatoria avvenuta all’alba nel centro storico di Cosenza. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro un’abitazione , conficcandosi nel muro e frantumando una finestra. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe stata preceduta da una lite. Al momento, tuttavia, molti aspetti della vicenda rimangono poco chiari. Le indagini dei Carabinieri di Cosenza sono in corso a 360 gradi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, non si esclude che i colpi di pistola nell’abitazione di Cosenza possa essere collegata ad attività di spaccio di droga. Nulla però è certo. Al momento, tuttavia, si tratta solo di congetture, e le indagini sono in corso per chiarire tutti i punti oscuri della vicenda. La sparatoria ha destato preoccupazione tra i residenti del centro storico, che chiedono maggiore sicurezza e un rafforzamento dei controlli sul territorio.