Incidente stradale a Villapiana: un morto e un ferito

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente né la vittima è stata identificata ma è di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale sulla statale 104 all’altezza di Villapiana

E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 106bis, al km 374.400, all’altezza di Villapiana (Cosenza). Il sinistro ha coinvolto due veicoli, un’auto Passat Volkswagen station wagon e un semirimorchio Mercedes della ditta Germani, che si sono scontrati frontalmente. Il sinistro è avvenuto nel tratto ammodernato tra gli svincoli Villapiana centro e scalo.

L’autovettura pare viaggiasse contromano da qui lo scontro con l’autoarticolato. La vittima, a bordo dell’auto, era già deceduta all’arrivo dei soccorritori, probabilmente morta sul colpo. Al momento, non è stata ancora identificata in attesa del medico legale. Da quanto riferito la vittima, per l’aspetto somatico, pare sia un cittadino extracomunitario di mezza età.

Ferito gravemente il conducente dell’autoarticolato. Il camionista è stato ricoverato in ospedale a Trebisacce in stato di choc. Sul posto, che fa parte del Terzo Megalotto, per i rilievi di competenza sono intervenute due pattuglie della Polstrada di Trebisacce coordinate dall’ispettore Carmine Nadile, comandante del Distaccamento. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Castrovillari per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre la vittima incastrata tra le lamiere della Passat. Nonché personale Anas e squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza distaccamento di Rossano.

Sul luogo dell’incidente la strada è interrotta al traffico, con deviazioni, code e rallentamenti. La circolazione è stata infatti bloccata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza del sito. Le deviazioni obbligatorie disposte hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni, creando disagi agli automobilisti.