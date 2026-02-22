Carro di Carnevale si ribalta nel Cosentino, ferita una ragazza

1 minuto per la lettura

Un mezzo che trainava un carro di Carnevale si è ribaltato sulla Ss 238 nel tratto tra San Marco argentano e Fagnano Castello, ragazza ferita trasportata in elisoccorso

SANTA CATERINA ALBANESE (COSENZA) – Incidente stradale nel Cosentino. Un mezzo che trainava un carro di Carnevale si è ribaltato lungo la strada Ss 238 nel comune di Santa Caterina Albanese. Una ragazza è rimasta ferita in modo grave.

La giovane è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Secondo quanto si è appreso, la giovane ha riportato ferite gravi e diversi traumi. L’incidente è avvenuto durante una sfilata di Carnevale che, il 22 febbraio 2026, si stava svolgendo lungo la strada delle Terme Luigiane nel tratto compreso tra San Marco Argentano e Fagnano Castello.

Secondo quanto emerso in base alle primissime e parziali ricostruzioni, il veicolo che trasportava il carro di Carnevale ha perso il controllo ed è sbandato finendo sulla carreggiata. La notizia dell’incidente si è diffusa nelle comunità della Valle dell’Esaro.

A SANTA CATERINA ALBANESE EVENTI ANNULLATI

Il sindaco di Santa Caterina Albanese Roberto Lavalle ha prontamente annullato tutti gli eventi legati ai festeggiamenti del Carnevale in segno di vicinanza e solidarietà alla ragazza ferita nell’incidente sulla Ss 238.