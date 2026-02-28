Otto chili di droga sequestrati e quattro arresti della Polizia nel Cosentino

1 minuto per la lettura

La polizia ha tracciato un bilancio delle attività svolte sul territorio Cosentino nelle ultime ore, sequestrati oltre 8 chili di droga e 4 arresti

COSENZA – La Polizia di Stato ha sequestrato nel territorio della provincia di Cosenza circa otto chili e mezzo di droga nel corso di varie operazioni svolte nei giorni scorsi. Nello specifico gli agenti hanno rinvenuto sei chili di hashish, 1,7 chili di maijuana, 845 grammi di cocaina e 15 grammi di eroina.

Complessivamente le operazioni di controllo e prevenzione hanno portato all’arresto di quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per atti persecutori.

Denunciate altre 12 persone per diversi reati, tra i quali lesioni aggravate, truffa on line, stupefacenti, armi, furto, atti persecutori e violenza privata, possesso di armi e oggetti atti ad offendere