Tragedia a Guardia Piemontese, una persona morta e due feriti in uno scontro frontale

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Tragico incidente stradale a Guardia Piemontese dove lungo la statale 18 in uno scontro frontale tra due auto una persona è morta e due sono rimaste ferite

GUARDIA PIEMONTESE (COSENZA) – Un tragico incidente stradale avvenuto alle ore 13:30 circa a Guardia Piemontese, lungo la Strada Statale 18, ha coinvolto due autoveicoli, una Ford Focus e un Ford Tourneo. Dalle prime informazioni raccolte sul posto, il sinistro sarebbe riconducibile a un probabile scontro frontale tra i due veicoli.

Il bilancio provvisorio dell’incidente è di una persona deceduta e due persone ferite. Gli occupanti del Ford Tourneo, rimasti feriti, dopo i primi interventi di soccorso del personale sanitario del Servizio 118, hanno effettuato gli accertamenti necessari e ricevuto le cure del caso presso l’Ospedale di Cetraro. Mentre per la persona che viaggiava a bordo della Ford Focus, purtroppo, i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso, inoltre, alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dall’evento. Sul posto presenti personale della Polizia Stradale, squadre ANAS e operatori del Servizio di Emergenza Sanitaria 118. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di competenza, le autorità hanno temporaneamente chiuso al traffico la strada statale 18 in entrambi i sensi di marcia.