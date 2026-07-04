Scalea, ragazzo scomparso in spiaggia: Ricerche in corso

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A Scalea sono in corso le ricerche di un ragazzo di vent’anni, scomparso in spiaggia sotto gli occhi degli amici.

SCALEA — Ore di grande apprensione sul litorale di Scalea, nota località balneare dell’alto Tirreno cosentino. Da mezzogiorno di oggi 4 luglio 2026 si sono perse le tracce di un ragazzo di 20 anni, di nazionalità camerunense, svanito nel nulla sotto gli occhi dei propri amici.

A quanto pare il giovane stava trascorrendo una normale mattinata di svago sul bagnasciuga insieme a un gruppo di conoscenti quando, intorno alle ore 12, è stato visto per l’ultima volta. Da quel momento nessuno ha più visto il ventenne. Immediatamente è stato dato l’allarme.

RAGAZZO SCOMPARSO A SCALEA: IL DISPIEGAMENTO DEI SOCCORSI

Subito dopo la segnalazione presentata dagli amici, la macchina dei soccorsi si è attivata per battere palmo a palmo l’intera area. Le ricerche vengono svolte in mare e a terra. Le ricerche in mare sono condotte attivamente dalla Guardia Costiera per escludere l’ipotesi di un possibile malore o di un annegamento dovuto alle correnti. Mentre a terra le pattuglie dei Carabinieri e personale della Protezione Civile stanno ispezionando le spiagge limitrofe. Si ispezionano anche le strutture ricettive e le strade del centro abitato.

I militari stanno ascoltando le testimonianze dei presenti per cercare di ricostruire gli ultimi istanti prima della scomparsa. Si cerca di capire se il ragazzo si sia allontanato volontariamente o se sia rimasto vittima di un incidente in acqua.