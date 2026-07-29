Agenti aggrediti nel carcere di Rossano, il Sappe proclama lo stato d’agitazione

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Ennesimo grave episodio nel carcere di Rossano: due agenti aggrediti da tre detenuti: il Sappe proclama lo stato di agitazione

Nuova gravissima aggressione all’interno del carcere di Rossano, dove questa mattina (29 luglio 2026) due agenti della Polizia Penitenziaria sono stati violentemente colpiti da tre detenuti nel reparto isolamento. Di fronte all’ennesimo episodio di violenza e a una gestione della sicurezza definita “ormai al limite”, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) ha proclamato lo stato di agitazione, convocando una conferenza stampa per lunedì mattina davanti all’istituto penitenziario.

Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da tre detenuti nel reparto isolamento – alcuni dei quali sottoposti a regime di sorveglianza particolare – del carcere di Rossano, nel Cosentino. L’episodio ha riguardato, in particolare, l’agente di Sezione, aggredito con pugni, schiaffi e bastonate, e la vicecomandante del Reparto, raggiunta da colpi al volto. A denunciare l’accaduto, Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale, che, in una nota, spiegano come “solo il pronto intervento dei poliziotti penitenziari presenti abbia scongiurato il peggio”.

Accompagnato immediatamente in Pronto Soccorso, all’agente aggredito – spiegano Durante e Ciccone – certificate numerose lesioni, tra le quali una alla mandibola. Sono stati inoltre necessari quattro punti di sutura sull’arcata sopraccigliare.

ANNUNCIATO LO STATO DI AGITAZIONE

Nel carcere di Rossano “gli episodi di aggressione al personale sono ormai quotidiani e la sicurezza del personale in servizio è ridotta ai minimi termini. Tale difficile condizione, precipitata negli ultimi mesi, risulta aggravata dalla concentrazione di numerosi detenuti resisi responsabili di episodi di violenza in altri istituti”. Ciò denota, a parere dei due esponenti del Sappe, una evidente criticità organizzativa e gestionale a vari livelli, soprattutto nella distribuzione dei detenuti.

“È giunto il momento di dire basta a questa situazione disastrosa”.

“Annunciamo – concludono – lo stato di agitazione e lunedì mattina, alle ore 11, terremo una conferenza stampa presso l’istituto di Rossano dopo aver visitato, nella stessa mattinata, i luoghi di lavoro del personale”.