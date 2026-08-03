Cosenza, piantagione di marijuana scoperta a Grisolia

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COSENZA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza hanno scoperto una piantagione di marijuana a Grisolia (Cosenza). Le Fiamme gialle sono intervenute su segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia.

La coltivazione di marijuana era nascosta tra la vegetazione di un bosco impervio. Era sviluppata su numerosi filari serviti da un impianto di irrigazione. Era composta da 53 piante con altezza variabile da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri.

I militari della Tenenza di Scalea, che ha effettuato le operazioni con il coordinamento della Procura di Paola, hanno prelevato per la campionatura 9 piante. Altre 44 sono state distrutte in loco. La marijuana ritrovata a Grisolia avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila di euro di profitti illeciti.