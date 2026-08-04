Morano, piromane arrestato in flagranza dai carabinieri

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I carabinieri forestali hanno arrestato un uomo di 56 hanno in flagranza per un incendio appiccato a Morano

MORANO CALABRO (COSENZA) – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Castrovillari e dei Nuclei Parco di Morano Calabro e Mormanno seguivano i suoi movimenti già da tempo. Ma ieri lo hanno “beccato”, in località “Vado” di Morano Calabro, proprio nell’atto di accostare la Panda al ciglio della strada, scendere dall’auto e appiccare il fuoco alla vegetazione con un accendino, per poi allontanarsi rapidamente. I militari, che lo hanno quindi colto in flagranza di reato di incendio boschivo, lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Castrovillari: si tratta di M. S., 56 anni, originario del luogo ed ex vigilante.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

L’attività investigativa, disposta e coordinata dalla Procura di Castrovillari e diretta dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, guidato dal tenente colonnello Alfredo Mirabelli, era già in corso a seguito della serie incendi che nelle ultime settimane hanno interessato l’area protetta del Parco nazionale del Pollino, in particolare la zona della cosiddetta “Calcinaia”, nei pressi di Morano Calabro, dove centinaia di ettari di vegetazione sono andati in fumo. Grazie anche all’impiego di droni in dotazione ai Carabinieri del Nucleo Forestale, è stato possibile individuare il 56enne e ricostruire la dinamica esatta dell’episodio. L’uomo aveva con sé un accendino, mentre altri sono stati rinvenuti all’interno dell’auto, tutti sequestrati.

POSSIBILE ARTEFICE DI PIU’ ROGHI

I militari lo pedinavano da giorni: diversi, infatti, gli elementi che ricollegherebbero la sua presenza sui luoghi degli incendi registrati nell’ultimo periodo tra Morano Calabro e San Basile. Il sospetto degli inquirenti è che l’uomo – il quale, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe agito da solo – possa essere l’artefice anche di quei roghi, che avevano richiesto il super lavoro di vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile e tanto allarme avevano suscitato nella popolazione residente.

Le immagini delle telecamere immortalerebbero lui e la sua auto proprio in prossimità delle aree interessate dalle fiamme. Ieri avrebbe, dunque, tentato di riprovarci, pensando di passare inosservato, in una zona di macchia mediterranea e colture agrarie prossima a un bosco di alto fusto di conifere e specie quercine, esterna al perimetro del Parco e a poca distanza da quella dove si era verificato il vasto incendio dei giorni precedenti. Ma i militari dell’Arma Forestale lo hanno intercettato rapidamente, bloccando, di fatto, il suo proposito ed evitando che le fiamme si propagassero, grazie all’intervento tempestivo delle Squadre Antincendio della Regione Calabria e del Parco del Pollino.

LE PAROLE DI ROBERTO OCCHIUTO

L’indagato, difeso dall’avvocato Luca Donadio, sarà interrogato dal gip tra oggi e domani, alla presenza del pm Sergio Cordasco, titolare dell’indagine. Appena appresa la notizia dell’arresto del presunto piromane, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha rivolto, in un post sui social, un plauso ai carabinieri che hanno condotto l’operazione: «Chi incendia la nostra terra è un nemico della Calabria», ha commentato.