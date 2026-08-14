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Controlli dei finanzieri a Sibari: 10 lavoratori in nero e 5 arresti per droga. Nella stessa operazione due denunciati e sequestrati diecimila prodotti non sicuri

SIBARI (COSENZA)- Sequestrato oltre un chilo e mezzo di marijuana. Arrestate cinque persone, altre denunciate,, per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Scoperti dieci lavoratori in “nero“, cinquanta mancate emissioni di scontrini fiscali e dieci violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale. Sono stati, altresì, sottoposti a sequestro duecento prodotti contraffatti e dieci mila prodotti non sicuri. Questo è il bilancio di un’operazione portata a termine dai finanzieri del Gruppo Sibari in collaborazione dei colleghi della compagnia di Corigliano/Rossano e della tenenza di Montegiordano nell’ambito del più vasto piano di azione disposto dal Comando Provinciale di Cosenza per il controllo economico del territorio , in particolar modo nelle zone turistiche della costa ionica , verso ogni forma di illegalità.

LE VERIFICHE NEI SETTORI COMMERCIALE E TURISTICO-RICETTIVO

Particolare attenzione è stata posta nel contrasto all’“economia sommersa” ed all’importazione e vendita di prodotti contraffatti ovvero non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea. In tale contesto, i finanzieri del Gruppo Sibari e delle dipendenti Compagnia Corigliano-Rossano e Tenenza Montegiordano hanno svolto coordinati e mirati controlli su tutto il litorale Ionico e, in particolar modo, nei confronti di attività economiche ed imprenditoriali del settore turistico/ricettivo, dedite alla somministrazione di alimenti e bevande, ed alla ristorazione, nonché verso la vendita di articoli in forma ambulante e, infine, a contrasto della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

LAVORATORI IN NERO, SEQUESTRI DI MERCE E BLITZ ANTIDROGA SULLA STATALE 106 A SIBARI

Durante i controlli gli uomini delle Fiamme Gialle hanno scoperto dieci lavoratori “in nero”, quindi non regolarmente assunti,, con la conseguente proposta di sospensione per diverse attività commerciali, cinquanta mancate emissioni di scontrini fiscali e dieci violazioni amministrative in materia di abusivismo commerciale. Inoltre, nel corso dei controlli, i finanzieri del Gruppo Sibari e della compagnia di Corigliano/Rossano e della tenenza di Montegiordano, hanno sottoposto a sequestro duecento prodotti contraffatti e circa dieci mila prodotti non sicuri, con susseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili, ed irrogazione delle prescritte sanzioni amministrative pecuniarie. I finanzieri, infine, nel corso dei numerosi controlli effettuati sulla statale 106 jonica, hanno arrestato cinque persone e altre due sono state denunciate per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato ben oltre un chilo e mezzo di marijuana.