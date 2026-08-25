Vomito, diarrea e febbre alta per 25 bambini e ragazzi, tutti ricoverati in ospedale nel Cosentino

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Venticinque tra bambini e ragazzi sono finiti in ospedale con una grave intossicazione, è successo a Mandatoriccio nel Cosentino, i bambini, tutti turisti, sono ricoverati tra Corigliano-Rossano e Crotone

MANDATORICCIO (COSENZA) – Allarme a Mandatoriccio dove un gruppo di giovani turisti tra i 2 e i 17 anni ha riportato forte malessere gastrointestinale e febbre alta al punto da dover essere ricoverati in ospedale.

«Venticinque bambini, di età compresa tra i 2 e i 17 anni – afferma all’Adnkronos Salute Rosalba Signorella, assistente sanitaria Direzione medica di presidio Spoke Corigliano Rossano (Cosenza) – son finiti in ospedale dopo aver trascorso una giornata al mare a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. I bambini, tutti turisti in vacanza con le loro famiglie, nessuno infatti è residente in Calabria, hanno iniziato ad accusare dolori addominali, diarrea, vomito e febbre alta, arrivata in alcuni casi fino a 39,5 °C. I sintomi si sono manifestati tra due giorni fa e ieri, dopo aver fatto il bagno in mare».

«La maggior parte dei bambini – spiega – è all’ospedale di Corigliano-Rossano. Mentre alcuni sono all’ospedale di Crotone. Sei bambini sono già stati dimessi dalla nostra struttura e gli altri vengono tenuti sotto osservazione e dimessi man mano che le loro condizioni migliorano». Secondo Signorella «i bambini alloggiavano con i genitori in un hotel e in alcune abitazioni vicino alle quali è presente uno scarico fognario».

Al momento, però, non è accertata alcuna relazione tra i malesseri e la qualità o lo stato delle acque del mare. Sulla vicenda sono in corso verifiche da parte del Servizio di Igiene pubblica, che dovrà accertare le possibili cause dei disturbi accusati dai bambini.