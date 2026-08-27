Incendio distrugge chioschi di fiori davanti al cimitero di Corigliano

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Corigliano – Rossano: un incendio ha distrutto due chioschi di fiori e un container vicino al cimitero. La Polizia ipotizza la matrice dolosa.

CORIGLIANO-ROSSANO – Un incendio di ingenti dimensioni si è sviluppato nella notte tra il 26 e il 27 agosto 2026 nell’area antistante il cimitero di Corigliano, nel comune di Corigliano-Rossano. Le fiamme hanno completamente distrutto due chioschi adibiti alla vendita di fiori e un container abbandonato situato nelle immediate vicinanze. L’allarme è scattato nelle ore notturne, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera zona. Contestualmente sono giunti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, a cui sono state affidate le indagini. Stando ai primi rilievi effettuati dagli inquirenti e dai tecnici dei Vigili del Fuoco, la natura dell’incendio sembrerebbe essere dolosa.

L’ANALISI DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA VICINO IL CIMITERO DI CORIGLIANO DOVE UN INCENDIO HA DISTRUTTO I CHIOSCHI

Per fare piena luce sull’episodio e individuare gli eventuali responsabili dell’atto intimidatorio o vandalico, gli investigatori hanno già acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona. I filmati sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine per ricostruire i movimenti registrati nei pressi dell’area cimiteriale poco prima del divampare delle fiamme.