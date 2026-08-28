Cosenza, agguato a Cassano allo Ionio: un morto e un ferito grave

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CASSANO ALLO IONIO (COSENZA) – Agguato a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio (Cosenza), in via Pola, dove un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. La vittima è Giuseppe Scorza, deceduto sul colpo. Il ferito è Renato Elia. Entrambi sono noti alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due si trovavano in via Fiume, nell’ufficio di un’azienda che si occupa della manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Cassano allo Ionio. Stavano pianificando la giornata lavorativa. Intorno alle 5,38, però, si sono presentati i killer – due secondo le prime ricostruzioni – che hanno fatto fuoco.

Giuseppe Scorza è morto sul colpo. Renato Elia, titolare dell’attività, è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dai locali e trovando riparo in un vicino esercizio commerciale. Nei pressi dell’ufficio erano presenti anche qualcuno degli addetti alla raccolta dei rifiuti che hanno sentito gli spari e sono scappati.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e la Procura di Castrovillari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non è esclusa nessuna pista.