Cariati, scontro tra auto e moto: un morto

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Un incidente mortale si è verificato a Cariati, fatale per un motociclista lo scontro con un’auto. Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro

CARIATI (COSENZA) – Ancora un drammatico incidente stradale in Calabria. Il 12 settembre intorno alle 6.30 un giovane centauro di Cariati ha perso la vita. Fatale lo scontro violentissimo tra un’auto e una moto , con il motociclista che ha avuto la peggio. Il mortale sinistro si è verificato nel centro urbano di Cariati. Sul posto forze dell’ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118. Da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per alcune ore il traffico è rimasto bloccato.