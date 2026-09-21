Tragedia sull’A2 a Lagonegro, morto un militare cosentino

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Tragico incidente stradale sull’A2 a Lagonegro, morto un giovane militare originario di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Un’immane tragedia stradale ha sconvolto e avvolto in un dolore sordo l’intera comunità di Corigliano-Rossano. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, lungo la corsia Nord dell’autostrada A2 del Mediterraneo, a perdere la vita in un drammatico incidente è stato un giovane figlio di questa terra, Marco Curia, di soli ventitré anni. Il terribile impatto si è consumato poco dopo la mezzanotte nel tratto lucano dell’arteria autostradale nel territorio comunale di Lagonegro.

IL DRAMMATICO IMPATTO SULL’A2

Per cause che sono tutt’ora al vaglio e in corso di accertamento da parte degli organi inquirenti, la dinamica ha visto coinvolti complessivamente tre mezzi: due autovetture e un pesante mezzo articolato. Per il giovane, che si trovava alla guida della propria vettura diretto verso Nord, le conseguenze dello scontro si sono rivelate purtroppo fatali e a nulla sono serviti i tentativi di prestare i primi soccorsi. Illeso il conducente del camion coinvolto, mentre l’occupante dell’altra autovettura è stato prontamente trasferito dai sanitari del 118 al vicino ospedale di Lagonegro per le cure del caso, venendo dimesso successivamente nel corso della giornata. La notizia della drammatica scomparsa si è diffusa rapidamente in tutto il territorio di Corigliano-Rossano, lasciando attoniti e nel più profondo sconforto i parenti, gli amici di sempre e i tanti conoscenti che ne apprezzavano la solarità, la rettitudine e i grandi valori umani.

Marco Curia, giovanissimo e animato da una forte determinazione professionale, dal 2024 indossava con orgoglio e senso del dovere la divisa della Marina Militare. Dopo aver superato le selezioni del concorso per i volontari in ferma prefissata iniziale, il giovane concittadino aveva preso servizio attivo con la qualifica di Marinaio di Prima Classe presso l’Ufficio Locale Marittimo di San Marco di Castellabate, dipendente dalla Capitaneria di Porto di Agropoli, nel Cilento. Nella cittadina costiera campana, così come nella sua Corigliano-Rossano da cui era partito per inseguire la propria vocazione, Marco si era fatto apprezzare per la straordinaria dedizione al lavoro, la serietà operativa e lo spirito di servizio a tutela della sicurezza e del mare.

LA COMMOZIONE DEI COMMILITONI

A testimonianza della profonda eco che il dramma ha generato nel Paese, l’intero Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera si è stretto in un abbraccio corale attorno alla famiglia del giovane militare di Corigliano-Rossano. Il Comandante Generale del Corpo ha espresso formalmente il cordoglio dell’istituzione con un messaggio accorato: “A nome di tutto il personale delle Capitanerie di porto, esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza ai familiari del Com. 1° Cl. NP Marco Curia, prematuramente scomparso”. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Lagonegro, i sanitari del 118 e l’Anas. I rilievi sono in corso e la salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria prima del rientro a Corigliano-Rossano.