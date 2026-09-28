Incidente a Corigliano, scontro tra moto e auto: Morto 25enne

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Nel tragico incidente stradale avvenuto a Corigliano è morto un motociclista di 25 anni della frazione di Apollinara.

CORIGLIANO (COSENZA)- Un grave incidente stradale mortale si è verificato questa sera, 28 settembre 2026, lungo via Nazionale, allo Scalo di Corigliano. Secondo le prime informazioni apprese sul posto, ancora in attesa di conferme e riscontri ufficiali da parte delle autorità, a perdere la vita sarebbe stato un giovane residente nella frazione di Apollinara, F.A, di 25anni.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto tra la moto condotta dal ragazzo e un’automobile, per cause che sono tuttora in corso di accertamento. Lo scontro si è consumato proprio in corrispondenza dello svincolo di via Nazionale che si immette nella traversa verso via Santi Somma e Abenante, nel tratto di strada che prosegue fino all’interruzione del passaggio a livello ferrovario.

118 SUL LUOGO DELL’INCIDENTE DOVE È MORTO IL 25ENNE DI APOLLINARA DI CORIGLIANA

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane a causa della gravità delle ferite riportate. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia locale per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità ed espletare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’arteria stradale.