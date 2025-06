Cosenza, il Conapo incontra i Vigili del fuoco guardando al futuro

3 minuti per la lettura

Il Conapo incontra i Vigili del fuoco di Cosenza: il sindacato ha fatto il punto sullo stato delle vertenze sindacali aperte, tracciando la rotta delle prossime battaglie. Rinnovo contrattuale, tutela della salute, riforma delle carriere e nuova sede operativa a Trebisacce.

COSENZA – Un momento di dialogo, riflessione e azione concreta: si è svolto il 18 giugno presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza l’incontro sindacale promosso dal Conapo, il sindacato maggiormente rappresentativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Un’assemblea molto partecipata, che ha visto la presenza dei vertici nazionali e di numerosi operatori provenienti da tutta la Calabria.

Fortemente voluto dal segretario regionale Massimo Conforti e dal vice segretario regionale nonché segretario provinciale di Cosenza Michele Leonetti, l’incontro ha visto la presenza del segretario generale Marco Piergallini, del segretario generale Aggiunto Riccardo Boriassi e del componente della segreteria nazionale Giacomo Vespo.

Conapo: 30 anni di storia del sindacato

I lavori si sono aperti con la proiezione di un documentario che ha ripercorso i trent’anni di storia del sindacato, dalla fondazione nel 1995 fino alle più recenti conquiste in ambito economico e previdenziale, culminate con il riconoscimento del Corpo nazionale come forza di polizia a ordinamento civile. Un momento di forte impatto emotivo è stato dedicato al ricordo del fondatore Antonio Brizzi, scomparso nel 2021, la cui figura è stata ricordata per l’instancabile impegno a favore della dignità e del ruolo del personale del Corpo.

Il Conapo incontra i Vigili del fuoco di Cosenza: le vertenze sindacali aperte

Durante l’incontro, la dirigenza del Conapo ha fatto il punto sulle vertenze sindacali aperte, tracciando la rotta delle prossime battaglie. Particolare attenzione alla situazione calabrese, caratterizzata da gravi carenze di organico, mezzi vetusti e sedi operative inadeguate. È emersa con forza la necessità di rafforzare le misure a tutela della salute del personale, soprattutto in materia di prevenzione oncologica.

«L’ampia partecipazione riscontrata a Cosenza testimonia il forte senso di appartenenza e lo spirito di servizio che contraddistinguono i Vigili del fuoco calabresi– ha dichiarato il segretario generale Marco Piergallini –. Il Conapo continuerà a essere al loro fianco per ottenere risorse adeguate, potenziamenti di organico e mezzi moderni, affinché anche in questa regione si possa garantire il massimo livello di sicurezza alla cittadinanza».

Rinnovo contrattuale, tutela della salute, riforma delle carriere e nuova sede operativa a Trebisacce

Al centro del dibattito, oltre ai temi di ampio respiro come il rinnovo contrattuale, la tutela della salute e la riforma delle carriere, ha trovato spazio un obiettivo chiaro e condiviso: l’istituzione della nuova sede operativa a Trebisacce, nell’Alto Ionio Cosentino. Una necessità segnalata da anni dalla Segreteria provinciale e mai concretizzata, nonostante l’evidente strategicità del presidio. Ora, grazie alla pressione congiunta del Conapo nazionale e della struttura provinciale di Cosenza, si registrano finalmente segnali di apertura da parte delle istituzioni. Il sindacato ha ribadito l’intenzione di mantenere alta l’attenzione, in sinergia con il territorio, per trasformare l’annuncio in realtà.

Il Conapo incontra i Vigili del fuoco di Cosenza: l’appello rivolto alle istituzioni

In chiusura dei lavori, il Conapo ha rivolto un appello diretto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Emanuele Prisco, chiedendo un intervento urgente per il potenziamento del Corpo nella provincia di Cosenza «non solo in termini di organico e dotazioni strumentali, ma soprattutto con l’apertura della nuova sede operativa di Trebisacce».

La segreteria generale del Conapo ha infine rivolto un appello netto alle istituzioni: «È necessario intervenire con urgenza per rafforzare la presenza dei Vigili del fuoco sul territorio, garantendo strutture adeguate, mezzi moderni e un numero congruo di unità operative. Chiediamo altresì particolare attenzione alla salute del personale, con interventi concreti in materia di prevenzione e tutela dalle patologie oncologiche, che devono divenire priorità nazionale».

Un messaggio chiaro, che richiama la politica alle proprie responsabilità: i Vigili del fuoco non possono continuare a operare in condizioni precarie. Serve un impegno reale, duraturo, non più rimandabile. E da Cosenza, il Conapo rilancia con forza una battaglia che riguarda non solo i lavoratori del Corpo, ma la sicurezza di tutti i cittadini.