Maltempo, danni a Cosenza e Catanzaro, attivati i Coc

Maltempo in Calabria, tromba d’aria a Cosenza con danni a edifici e strade, violento nubifragio a Catanzaro, attivati i coc

COSENZA – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta su Cosenza intorno alle 14 provocando seri danni ad abitazioni private, edifici pubblici e auto in sosta. Non si registrano feriti. A Palazzo dei Bruzi è scattato l’allarme ed è stato attivato il Coc (Centro operativo comunale).

In vari punti della città sono intervenuti i soccorsi, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e diverse squadre comunali che hanno lavorato per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio.

Il sindaco Franz Caruso ha seguito personalmente le attività messe in atto ed ha deciso di emettere un’ordinanza di chiusura della scuola di Via Giulia, tra le strutture maggiormente danneggiate. Per strada gli assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto. Il Comune «invita la cittadinanza a prestare massima cautela e, laddove non necessario, rimanere a casa».

MALTEMPO NON SOLO COSENZA, ANCHE A CATANZARO, IL SINDACO ATTIVA IL COC

Un’ondata di forte maltempo si è abbattuta anche nel Catanzarese con forti piogge e grandinate intense. In particolare, per fronteggiare la situazione, il sindaco Nicola Fiorita ha attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale. La decisione del primo cittadino si lega alla comunicazione della Protezione Civile Regionale che ha notificato all’ente l’innalzamento del livello di rischio.

«L’amministrazione comunale – ha reso noto il Comune – consiglia la massima prudenza e di evitare gli spostamenti se non urgenti, in quanto sono in corso lavori di messa in sicurezza su caditoie e tombini danneggiati dalla bomba d’acqua delle scorse ore».

In ogni caso, secondo il bollettino meteo diffuso dalla Protezione civile Calabrese, le condizioni atmosferiche dovrebbero migliorare nelle prossime ore. Il bollettino di allerta meteo, infatti, per la giornata di domani assegna un livello di allerta verde per tutto il territorio regionale.