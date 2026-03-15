Cosenza, il ciclone Jolinda si abbatte sulla fiera di San Giuseppe

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A UNA manciata di ore dal taglio del nastro, la Fiera di San Giuseppe si è trasformata in una situazione di emergenza. Il ciclone Jolinda, ancor prima del previsto, si è abbattuto su viale Giacomo Mancini, devastando, con le sue forti raffiche di vento e la pioggia battente, tutto ciò che incontrava. Le prime immagini circolate sui social mostravano bancarelle piegate, commercianti in fuga, gazebo per strada, merci sparse in ogni dove. Immediato il tam tam di solidarietà nei confronti degli ambulanti e, accanto alla vicinanza espressa, non sono mancate le polemiche sul perché, a fronte di un «evento previsto», non siano state prese le dovute contromisure. C’è stato anche chi, guardando al meteo dei prossimi giorni, ha già lanciato la proposta di «prolungare la Fiera per dare la possibilità ai commercianti e agli ambulanti di rifarsi».«Le immagini delle bancarelle della Fiera di San Giuseppe sotto la tempesta sono un colpo al cuore», scrivono i cittadini, appellandosi al sindaco Franz Caruso «per trovare un modo di aiutare gli ambulanti».Ma la Fiera di San Giuseppe non è stato l’unico luogo della città colpito dalla furia di Jolinda. In serata è stato segnalato anche un albero di grandi dimensioni caduto nei pressi di via Popilia. Il maltempo è entrato quindi in Calabria a gamba tesa in anticipo rispetto all’allerta arancione diramata per oggi su tutta la regione.