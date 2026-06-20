Paura a Trebisacce, un vasto incendio assedia la città

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Un violento incendio si è sviluppato a Trebisacce e che ha coinvolto la parte alta della città richiedendo l’intervento di due Canadair

Il primo incendio di questa torrida estate nell’Alto Jonio cosentino ha richiesto l’intervento di un elicottero della flotta regionale e di due Canadair , il 20 e il 24) della flotta aerea dello Stato, per avere la meglio su un violento incendio sviluppatosi a Trebisacce. Il sindaco Franco Mundo informa che il fuoco è partito da Viale Europa ed ha raggiunto la parte alta della città ed estendersi fino a contrada Collazzone, oltre la superstrada 106 bis e i cantieri per la realizzazione del Terzo Megalotto.

Il sindaco Mundo ha immediatamente attivato il Comando dei Vigili del Fuoco che sul posto hanno inviato 2 veicoli con autobotti e uno con la lancia prima dell’arrivo dei due Canadair e dell’elicottero. Sul posto anche il mezzo AIB di Calabria Verde, la locale protezione civile, i Carabinieri della locale Tenenza e la Polizia municipale. Intervenuta anche la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, coordinati dal direttore delle operazioni (Dos) per il contenimento dell’incendio e la salvaguardia di alcune case rurali. Da quanto appreso, non si sarebbero registrati danni a persone.