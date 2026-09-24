E’ ripartito il radar meteo di monte Pettinascura

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DA CIRCA 84 ore il radar meteo di Monte Pettinascura ha ripreso a funzionare. Ne danno notizia il geologo Carlo Tansi e il meteorologo Fabio Zimbo, gli stessi che avevano segnalato l’improvviso e prolungato blocco dei giorni scorsi.

L’impianto di monte Pettinascura è al confine fra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Longobucco, tutti in provincia di Cosenza.

“E’ ancora presto per esprimersi sulla reale tenuta e la continuità del servizio – scrivono Tansi e Zimbo – ma il segnale è concreto e va nella direzione auspicata”.

Per i due tecnici “il presidio del nowcasting resta indispensabile per il monitoraggio dei fenomeni intensi e la salvaguardia del nostro territorio. Specie all’inizio della stagione autunnale”.

Un sentito ringraziamento è stato espresso nei confronti del presidente della Regione calabria Roberto Occhiuto “per aver recepito prontamente la nostra segnalazione e per essersi speso — pur non ricadendo la questione sotto la diretta competenza regionale — per favorire lo sblocco della situazione”.