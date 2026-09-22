Agenti e rappresentanti di commercio Cosenza, Corrao presidente

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Gianmaria Corrao eletto presidente della Federazione nazionale agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Cosenza

COSENZA – Si è svolta l’Assemblea elettiva di FNAARC – Federazione Nazionale Agenti e Rappresentanti di Commercio della provincia di Cosenza. Spazio al rinnovo degli organi dell’associazione e all’elezione di Gianmaria Corrao alla carica di Presidente. L’Assemblea è stata presieduta dal Vice Presidente di Confcommercio Cosenza Giuseppe Politano, che ha coordinato i lavori e accompagnato il percorso di rinnovo degli organi associativi. A comporre il nuovo Consiglio FNAARC Cosenza sono Andrea Adduci, Antonella Aquaro, Gianmarco Domma, Eugenio Filice, Francesco Molinaro, Ippolito Morrone, Alfredo Parise e Luca Rino.

I LAVORI DELL’ASSEMBLEA

Ai lavori hanno partecipato il Presidente Nazionale FNAARC Alberto Petranzan e il Segretario Generale FNAARC Pietro Coletti. Ciò testimonia l’attenzione della Federazione nazionale nei confronti del territorio cosentino e di una categoria che rappresenta un importante anello di congiunzione tra imprese, produzione e mercato.

Gli agenti e rappresentanti di commercio svolgono infatti un ruolo centrale nello sviluppo delle relazioni commerciali e nel collegamento tra imprese e mercati. Una professionalità che sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Necessaria quindi una rappresentanza capace di affrontare temi contrattuali, previdenziali e professionali, sostenendo gli operatori nelle sfide imposte dall’evoluzione dei mercati.

LE PAROLE DI CORRAO E DI PTETRANZAN

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che FNAARC è chiamata a svolgere sul territorio», dichiara Corrao.

«Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare la presenza dell’associazione. E ascoltare concretamente le esigenze degli agenti e dei rappresentanti di commercio e costruire occasioni di confronto e di crescita per la categoria. Vogliamo lavorare in sinergia con Confcommercio e con FNAARC nazionale, mettendo al centro rappresentanza, tutela e servizi».

«Il rinnovo degli organi di FNAARC Cosenza è un passaggio importante per rafforzare la rappresentanza della categoria» sottolinea il Presidente Nazionale FNAARC Alberto Petranzan –.

«Gli agenti e rappresentanti di commercio continuano a svolgere una funzione fondamentale nel sistema economico e produttivo e FNAARC è impegnata a garantire loro una rappresentanza sempre più efficace. La presenza della Federazione nazionale a Cosenza testimonia la volontà di essere vicini ai territori e di sostenere le strutture locali nel percorso di tutela e valorizzazione della professione», conclude.