Dipignano, il neocommissario cittadino di Forza Italia Paolo Aloe traccia la nuova rotta

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Dipignano, Forza Italia riparte dal territorio. Il neocommissario cittadino del partito e assessore ai Lavori pubblici, Paolo Aloe, indica le priorità del nuovo corso: riorganizzazione del partito, dialogo diretto con i cittadini, attenzione a quartieri e frazioni, sostegno all’economia locale e protagonismo dei giovani. Primo appuntamento annunciato: il “Forum per il Futuro di Dipignano”.

DIPIGNANO (COSENZA) – Territorio, ascolto, partecipazione. E soprattutto concretezza. È su queste tre direttrici che Paolo Aloe vuole costruire la nuova fase di Forza Italia a Dipignano. L’assessore ai Lavori pubblici, nominato Commissario cittadino del partito, mette al centro della propria azione un obiettivo preciso: riportare la politica dentro la quotidianità della comunità. Non una semplice riorganizzazione interna, ma la volontà di costruire una presenza politica più radicata, aperta e riconoscibile, capace di misurarsi con i problemi reali e di trasformare le esigenze raccolte sul territorio in proposte.

«Assumere il ruolo di Commissario cittadino di Forza Italia a Dipignano è una grande responsabilità e un impegno verso la comunità», afferma Aloe. Le prime mosse saranno orientate a «riorganizzare la struttura del partito a livello locale, creare un gruppo di lavoro aperto e definire un’agenda condivisa che metta al centro i bisogni quotidiani dei cittadini».

La politica torna nelle piazze, nei quartieri e nelle frazioni

Il primo cambio di passo annunciato da Aloe riguarda il metodo. La politica deve tornare a essere presenza e confronto diretto. Il nuovo commissario punta su incontri periodici e aperti nei quartieri e nelle frazioni, accompagnati da uno sportello d’ascolto permanente per raccogliere direttamente segnalazioni, idee e necessità delle persone. L’obiettivo è chiaro: creare un canale diretto tra cittadini e politica, facendo emergere problemi e proposte senza lasciare che il confronto si esaurisca nelle occasioni elettorali.

Manutenzione e servizi, le questioni più vicine ai cittadini

Paolo Aloe individua innanzitutto alcune questioni che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei dipignanesi. Manutenzione del territorio, gestione dei rifiuti e decoro urbano sono tra le priorità indicate. Si tratta di temi apparentemente ordinari, ma proprio per questo capaci di incidere profondamente sulla percezione che i cittadini hanno del proprio paese. La cura degli spazi pubblici, l’efficienza dei servizi e la manutenzione diventano così una cartina di tornasole dell’azione amministrativa e politica.

Viabilità, il nodo che unisce centro e frazioni

Altro capitolo decisivo è quello della viabilità. In un territorio articolato, il rapporto tra centro e frazioni non è soltanto una questione di mobilità: significa accesso ai servizi, collegamento tra comunità, sostegno alle attività economiche e coesione territoriale. Tra le priorità, Aloe indica infatti il «miglioramento dei collegamenti tra il centro e le frazioni». Una questione che assume quindi una valenza più ampia: rendere il territorio più accessibile significa anche rafforzare i legami tra le diverse realtà che compongono Dipignano.

Economia, artigianato e patrimonio: la sfida dello sviluppo

Il nuovo corso di Forza Italia non guarda soltanto a manutenzione e infrastrutture. Nel quadro delineato da Aloe entra anche la necessità di sostenere l’economia locale, con particolare attenzione alle attività del territorio e all’artigianato.

Ma c’è anche un’altra leva: il patrimonio storico-culturale. «Le sfide principali su cui concentrare l’azione politica sono: manutenzione e servizi: cura del territorio, gestione dei rifiuti e decoro urbano; infrastrutture e viabilità: miglioramento dei collegamenti tra il centro e le frazioni; sviluppo economico: sostegno alle attività locali, all’artigianato e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale», precisa il neocommissario cittadino di Forza Italia. Un’impostazione che lega qualità della vita, identità del territorio e possibilità di sviluppo.

Dipignano, Paolo Aloe: «Riportare la politica tra la gente»

La nuova fase di Forza Italia a Dipignano si inserisce anche in un ragionamento più ampio sul rapporto tra politica e cittadini. Secondo Aloe, recuperare credibilità significa «Riportare la politica tra la gente, superando i toni di scontro e puntando su proposte concrete. La sede di Forza Italia sarà uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono contribuire al bene del paese, indipendentemente dalla tessera di partito».

Il messaggio è dunque quello di una struttura politica che vuole allargare il proprio perimetro, coinvolgendo anche cittadini che non si riconoscono formalmente nel partito ma che intendono partecipare alla discussione sulle prospettive di Dipignano.

Collaborazione con l’amministrazione, ma anche vigilanza

Aloe traccia poi una linea precisa sul rapporto tra il nuovo coordinamento cittadino e l’amministrazione comunale: «Il rapporto sarà basato su una posizione chiara e trasparente: sostegno alle iniziative utili per il territorio, ma con un ruolo di stimolo e proposta vigile e rigoroso quando si tratterà di tutelare gli interessi dei cittadini».

Giovani protagonisti, non semplici spettatori

Nella strategia di Aloe c’è poi un capitolo dedicato alle nuove generazioni. Il coinvolgimento dei giovani, nelle sue intenzioni, dovrà tradursi in partecipazione effettiva: «I giovani sono fondamentali per il futuro di Dipignano», sottolinea. Da qui la proposta di promuovere un coordinamento giovanile attivo e organizzare tavoli di lavoro su temi a loro cari (sport, cultura, opportunità lavorative). Ma il punto più significativo è un altro: «dare loro spazio decisionale reale». Una formula che indica la volontà di trasformare i giovani da destinatari delle politiche a protagonisti delle scelte.

Paolo Aloe: la prima sfida è il “Forum per il futuro di Dipignano”

La prima iniziativa concreta annunciata dal nuovo Commissario sarà il “Forum per il Futuro di Dipignano”. L’idea è quella di un’assemblea pubblica aperta «ad associazioni, commercianti, giovani e cittadini per tracciare insieme le priorità del territorio». Non soltanto un appuntamento politico, quindi, ma un momento di confronto allargato nel quale mettere attorno allo stesso tavolo realtà associative, economiche e sociali. Sarà proprio il Forum il primo banco di prova della nuova strategia: trasformare l’ascolto in proposta e la proposta in un’agenda politica condivisa.

Un appello anche a chi non vota Forza Italia

Quale messaggio vuole rivolgere oggi ai cittadini di Dipignano che non si riconoscono necessariamente in Forza Italia, ma guardano con interesse alla nuova fase politica? «La politica locale deve prima di tutto risolvere i problemi delle persone, al di là degli steccati ideologici. A chi guarda con interesse a questo nuovo corso dico: le nostre porte sono aperte; giudicateci dai fatti, dalle proposte e dalla nostra disponibilità ad ascoltare e lavorare per Dipignano», sostiene Aloe.