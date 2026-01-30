Nuova Giunta a Cosenza, le parole di Pina Incarnato

3 minuti per la lettura

L’ormai ex assessora del Comune di Cosenza Pina Incarnato commenta il rimpasto di Giunta operato da Franz Caruso

COSENZA – Estromessa dalla Giunta dopo quattro anni. Un epilogo così nemmeno i più pessimisti potevano immaginarlo. Eppure Pina Incarnato da qualche ora non è più assessore all’Urbanistica del Comune di Cosenza. La giovane ex assessora ha reagito con compostezza alla decisione di Franz Caruso affidando ai social le sue esternazioni in attesa di una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni. «Oggi non si sostituisce un nome ma un metodo basato sul lavoro», ha esordito Incarnato elencando poi con un video le sue attività da assessore: i progetti realizzati, le opere cantierizzate e il rilancio di diverse aree della città.

LA POSIZIONE DELLA SEGRETERIA REGIONALE DEL PSI

A dare manforte a Incarnato è la segreteria regionale del Partito socialista italiano. Una presa di posizione molto più caustica rispetto alle parole dell’ex assessora: «È immotivata, illogica, tutto fuorché politica l’estromissione di Incarnato e Costanzo dalla giunta comunale di Cosenza e dalle deleghe consiliari. E, soprattutto, completamente non in linea con quanto raccomandato da tutti i livelli del partito. A partire, manco a dirlo, dalla segreteria nazionale che ha persino inviato una formale lettera al sindaco Caruso», si legge in una nota.

«Riguardo le motivazioni rappresentate dal sindaco a proposito della estromissione di Incarnato e Costanzo – prosegue la nota – non si può che evidenziare la loro totale lontananza dalle regole politiche, amministrative e, ci permettiamo, dalla connessione lucida con la realtà. Quel che conta in sede politica, al netto di un rimpasto di giunta evidentemente animato solo da stratificate motivazioni di interessi personali in seno all’amministrazione, è che un sindaco che si definisce ancora socialista estromette proprio i socialisti dal Comune. Socialisti che lo hanno fortemente voluto e imposto a suo tempo al resto della coalizione».

STRALI CONTRO CARUSO

«Non ci sentiamo infatti minimamente rappresentati dall’amico Fuorivia, che secondo il sindaco coprirebbe la casella socialista in giunta. Nessuna rappresentanza istituzionale socialista ha mai indicato Fuorivia in alternativa ad Incarnato. Di più. Nessun nome è mai stato formalmente indicato in sostituzione ragion per cui, in totale accordo con la segreteria nazionale, possiamo affermare senza tema di smentita che il Psi è stato fatto fuori dal sindaco Caruso».

«Nei giorni scorsi la segreteria nazionale ha persino inviato una formale lettera al sindaco Caruso, a firma del responsabile enti locali. Lettera nella quale si raccomandava al sindaco con sentimento collaborativo e cordiale di non perseguire una 《scelta traumatica》con la cacciata di Pina Incarnato tanto più che immotivata a tutti i livelli politici e istituzionali. Pena una compromissione “irrimediabil”》dei rapporti e della distensione tra Caruso e il Psi. Ipotesi, questa, che il sindaco di Cosenza ha volutamente trascurato», conclude la nota.

LA REPLICA DI FUORIVIA

“Apprendo con sgomento, dopo quattro anni trascorsi da capogruppo del PSI in seno al consiglio comunale di Cosenza, di essere nulla più che un amico per quello che è il partito mio e del sindaco della mia città”. E’ quanto afferma il neo assessore Raffaele Fuorivia:.

“Mi sarei aspettato quantomeno un messaggio di auguri a fronte del riconoscimento che il Sindaco ha voluto tributare a me e a tutto il PSI, dandomi l’onore di rappresentare i cittadini e i socialisti nella giunta comunale. Come amministratore ho sempre lavorato con animo di servizio verso le cittadine e i cittadini di Cosenza e, nel mio ruolo di capogruppo, ho cercato di onorare la storia socialista ed allargare la partecipazione al partito.

Con questo spirito ho inteso e intendo agire nella mia nuova funzione. Nelle ultime settimane ho partecipato a tutte le numerose consultazioni che il Sindaco ha avuto con la delegazione locale del partito socialista e ho dovuto ahimé constatare che, nonostante l’ampia disponibilità offerta dal primo cittadino al partito, quest’ultimo si è arroccato quasi come se l’intero socialismo in Calabria abbia un solo cognome e che ogni decisione assunta da chi non lo porta rappresenta un atto di lesa maestà.

Non è così che va inteso il socialismo e non è così che lo si intende nel comune di Cosenza. Auguro, io si – conclude l’assessore Fuorivia – a tutti i miei colleghi di Giunta un buon lavoro nell’esclusivo interesse della città”.