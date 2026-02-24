Rende, focus sull’Agenda urbana 2021-2027

2 minuti per la lettura

A Rende l’incontro di partenariato sull’Agenda urbana e la presentazione ai cittadini e alle associazioni del Dip degli interventi infrastrutturali dell’area urbana e del bando aiuti

RENDE (COSENZA) – L’Agenda urbana Cosenza-Rende 2021-2027 sulla sponda rendese del Campagnano prende forma. Si è svolto nel Municipio di Rende l’incontro di partenariato e presentazione ai cittadini e alle associazioni del Dip degli interventi infrastrutturali dell’area urbana di Rende e del bando aiuti. Fondi che complessivamente si aggirano intorno ai dieci milioni di euro. All’iniziativa, molto partecipata, erano presenti il sindaco di Rende Sandro Principe, l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Iantorno, il dirigente comunale di Cosenza Salvatore Modesto e il dirigente comunale di Rende Marco Di Donna.

GLI INTERVENTI DELL’AGENDA URBANA 2021-2027

«Siamo intervenuti sull’Agenda urbana dopo la predisposizione dei commissari prefettizi che tuttavia non conoscevano il territorio. Pertanto abbiamo apportato importanti modifiche e integrazioni», ha affermato Principe. Il primo cittadino ha quindi elencato gli interventi che saranno effettuati. Nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture per l’istruzione è previsto l’intervento nella Scuola prima “Rende Centro” per un totale di un milione e novecentomila euro.

IL CASTELLO NORMANNO-SVEVO NEL CENTRO STORICO

Sul versante della valorizzazione del patrimonio culturale e dei servizi culturali si interverrà sul Castello Normanno-Svevo nel centro storico con due milioni di euro. L’obiettivo in particolare è di recuperare e riqualificare il complesso architettonico, ripristinare una conformazione coerente la storia costruttiva del palazzo nobiliare e e creare spazi espositivi, di rappresentanza e di e di accoglienza. Spazio poi alla riqualificazione dell’area esterna della sede municipale di Rende per seicentomila euro, alla valorizzazione del Museo del Presente (2 milioni e cinquecentomila euro).

C’E’ ANCHE IL PARCO ROBINSON

Dulcis in fundo, su fronte della qualificazione e l’integrazione funzionale della trama verde dei due parchi dell’area urbana sono previsti interventi sul Parco Robinson per un totale di un milione 975mila euro. Si mira a un adeguamento strutturale all’impermeabilizzazione della vasca d’acqua esistente, al rifacimento dei percorsi pedonali, a un percorso benessere, al rifacimento del manto erboso e la creazione di un’area d’osservazione faunistica destinata ad ospitare alcune specie di animali autoctoni.

SOSTEGNI ALLE IMPPRESE

Ma non è tutto. L’Agenda urbana contempla anche misure di rigenerazione sociale ed economica e contrasto al disagio occupazionale dell’area urbana con interventi a sostegno della nascita di nuove imprese e di sostegno a quelle esistenti. La somma destinata è di 746.306, 67 euro. L’idea di base è di puntare in particolare sul centro storico. Principe ha spiegato l’importanza di investire sulla filiera accoglienza (alberghi e bed&breakfast) unitamente allo sviluppo dell’artigianato. Si tratta, nella sostanza, di un contributo a fondo perduto per le imprese con una clausola a beneficio del centro storico. Il primo cittadino ha quindi lanciato un appello al partenariato per collaborare e cogliere le opportunità dei bandi.