Provincia di Cosenza, approvate le linee programmatiche

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Provincia di Cosenza, via libera del Consiglio alle linee programmatiche illustrate dal presidente Biagio Faragalli

COSENZA – Il Consiglio Provinciale di Cosenza, ha approvato le Linee Programmatiche di mandato 2026-2030, illustrate dal presidente Biagio Faragalli, che delineano la visione strategica per i prossimi cinque anni. Nel corso della seduta sono state inoltre istituite le cinque Commissioni consiliari permanenti, strumenti fondamentali per l’attività dell’Ente.

LE LINEE PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche rappresentano il quadro di riferimento dell’azione politico-amministrativa della Provincia e pongono al centro un obiettivo preciso. Restituire piena dignità all’Ente, rendendolo sempre più vicino ai territori, ai Comuni e ai cittadini.

Un programma che punta sull’innovazione, sulla semplificazione amministrativa, sulla digitalizzazione dei servizi, sulla valorizzazione del personale interno, sulla ricerca di risorse europee, nazionali e regionali. E ancora sul rafforzamento della pianificazione territoriale, della viabilità, dell’edilizia scolastica, della tutela ambientale e del sostegno alle aree interne.

Particolare rilievo assume il progetto della “Casa dei Comuni”, attraverso il quale la Provincia intende rafforzare il proprio ruolo di supporto alle amministrazioni comunali. Grande attenzione sarà inoltre riservata ai temi della legalità, della trasparenza e della sicurezza, con la proposta di un Tavolo permanente con il Prefetto e tutte le Forze dell’Ordine.

LE PAROLE DI BIAGIO FARAGALLI

Le Linee Programmatiche approvate oggi – dichiara il presidente della Provincia – non rappresentano soltanto un documento amministrativo, ma un vero e proprio patto con il territorio. Vogliamo costruire una Provincia che torni ad essere protagonista dello sviluppo, capace di ascoltare, programmare e accompagnare la crescita delle comunità locali».

«Il nostro punto di partenza è semplice ma ambizioso: mettere al centro il ‘noi’. La Provincia deve essere la casa dei Comuni, un’istituzione che collabora, sostiene e crea opportunità, superando definitivamente la logica dell’emergenza per costruire una programmazione stabile, condivisa e orientata ai risultati», continua Faragalli. «Investiremo sull’innovazione, sulla digitalizzazione, sulla valorizzazione del personale e sulla capacità di intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali».

SICUREZZA, LEGALITA’ E TRASPARENZA

«Un’attenzione particolare sarà dedicata alla sicurezza, alla legalità e alla trasparenza amministrativa. Sono valori imprescindibili per rafforzare la fiducia nelle istituzioni e creare le condizioni per uno sviluppo sano e duraturo del nostro territorio» – afferma ancora Faragalli. Nel corso della seduta il Consiglio provinciale ha inoltre deliberato la costituzione delle cinque Commissioni consiliari permanenti. Queste ultime avranno il compito di approfondire le materie di competenza dell’Ente e rendere più efficace il lavoro dell’Assemblea.

LE COMMISSIONI

Di seguito i componenti effettivi rispettivamente indicati:

1^ Commissione Permanente – Bilancio e Programmazione – Patrimonio: consiglieri provinciali Belvedere Federico; Garofalo Luigi; Turano Giuseppe; Bruno Caterina; De Lorenzo Antonino; Uva Antonio; Di Natale Graziano.

2^ Commissione Permanente – Viabilità e Trasporti – Pianificazione Territoriale – Ambiente: Consiglieri provinciali De Franco Pasquale; Turano Giuseppe; Garofalo Luigi; De Lorenzo Antonino; Cascardo Silvio; Beltrano Franco; Uva Antonio.

3^ Commissione Permanente – Edilizia e Programmazione Scolastica – Politiche Sociali – Pari Opportunità: consiglieri provinciali Bruno Caterina; Turano Giuseppe; Luciani Gabriella; Belvedere Federico; De Lorenzo Antonino; Ciacco Giuseppe; Beltrano Franco.

4^ Commissione Permanente – Affari Generali e Politiche Istituzionali: consiglieri provinciali Luciani Gabriella; Cascardo Silvio; Bruno Caterina; De Franco Pasquale; Belvedere Francesco; Ciacco Giuseppe; Uva Antonio.

5^ Commissione Permanente – Controllo e Garanzia: Consiglieri provinciali Cascardo Silvio; Belvedere Federico; De Franco Pasquale; Luciani Gabriella; Garofalo Luigi; Beltrano Franco; Di Natale Graziano.

Sono stati inoltre comunicati i Capigruppo consiliari: Giuseppe Turano per Forza Italia, Antonino De Lorenzo per Ad Maiora e Giuseppe Ciacco per Provincia Democratica.