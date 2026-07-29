Capogruppo Pd Cosenza, mozione di sfiducia per Graziadio

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Depositata una mozione di sfiducia nei confronti di Francesco Graziadio capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Cosenza

COSENZA – Non c’è pace per il Partito democratico nel capoluogo bruzio. Stavolta i problemi riguardano il gruppo consiliare di Palazzo dei Bruzi. Da pochi mesi quest’ultimo ha mutato capogruppo, com’è noto. Francesco Graziadio ha infatti sostituito Francesco Alimena che dall’inizio della consiliatura ha guidato la squadra dem in Consiglio comunale. Ma ecco l’ennesimo coup de theatre. Quattro consiglieri comunali, vale a dire Giuseppe Mazzuca, Francesco Alimena, Assunta Mascaro e Massimiliano D’Antonio hanno depositato una mozione di sfiducia per Graziadio. L’attacco nei confronti di quest’ultimo è veemente e riguarda l’organizzazione del gruppo. Una bocciatura senza appello che, nel corso di una riunione, avrebbe portato i quattro a redigere e depositare la mozione di sfiducia.

IL POSSIBILE RITORNO DI ALIMENA ALLA GUIDA DEL GRUPPO

Ma non è tutto. Nel documento ci si appella alle norme di Regolamento e di Statuto, evidenziando in tal senso la necessità di conferire il ruolo di capogruppo al consigliere anziano del gruppo, vale a dire al consigliere che nelle ultime elezioni comunali ha registrato la maggior cifra individuale. Poiché tale figura coincide con il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca, lo stesso ha declinato in favore del successivo consigliere maggiormente votato, individuato nella figura del consigliere Francesco Alimena.

Una simile circostanza sarebbe necessaria secondo i firmatari alla luce del fatto che il gruppo consiliare del Pd in questa fase è spaccato a metà. Da una parte i già citati firmatari della mozione di sfiducia dall’altro Francesco Graziadio, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto e Concetta De Paola. Una parità che, a loro dire, non consentirebbe de facto una nuova elezione e che quindi necessiterebbe dell’applicazione del Regolamento e dello Statuto. Una brutta gatta da pelare per la maggioranza del sindaco di Franz Caruso in quest’ultimo rush della consiliatura. Naturalmente si attendono le contromosse di Graziadio & C. ma resta il fatto che il Pd a Cosenza, in ogni sua declinazione, è sempre più una polveriera.

GRAZIADIO SULLE POSSIBILI DIMISSIONI: «NON CI PENSO NEMMENO»

Non è stato (forse) propriamente un fulmine al ciel sereno. Ma sensazioni a parte Francesco Graziadio non si scompone dinanzi alla mozione di sfiducia presentata da Giuseppe Mazzuca, Francesco Alimena, Assunta Mascaro e Massimiliano D’Antonio. Categorico e laconico sulla possibilità di rassegnare le dimissioni: «Non ci penso nemmeno». Il capogruppo dem oggi visionerà la mozione e farà le opportune verifiche a Palazzo dei Bruzi in ordine allo Statuto e al Regolamento. Domani, 30 luglio, è convocata inoltre una conferenza dei capigruppo e non è difficile ipotizzare che il clima sarà tutt’altro che disteso.