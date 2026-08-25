Rende, ecco i nuovi parchi gioco

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Terminati i lavori di ammodernamento dei parchi gioco di Rende, l’annuncio dell’amministrazione comunale

RENDE (COSENZA) – Sono terminati i lavori di ammodernamento dei parchi gioco comunali, disposti il 6 maggio 2026, con la Deliberazione di Giunta 125 adottata dall’Amministrazione presieduta da Sandro Principe ha approvato la Deliberazione 125.

I fondi, destinati all’acquisto e all’installazione di giochi e attrezzature ludiche per bambini dagli zero ai sei anni d’età, ammontano a 54.106,04 euro, di cui 44.349,21 euro per le forniture, compresi oneri di sicurezza e 9.756,83 euro di Iva al 22%.

Ecco le zone interessate dai lavori:

Piazza Italia , nel Villaggio Europa , dove sono stati sostituiti i giochi finiti in obsolescenza;

, nel , dove sono stati sostituiti i giochi finiti in obsolescenza; Piazza Garibaldi , nel Centro Storico ;

, nel ; Viale dei Giardini ;

; Via Belgrado ;

; Via Bari ;

; Piazza Unità d’Italia , in via Fratelli Bandiera ;

, in ; La pertinenza esterna all’Asilo Nido “Peter Pan”.

“Questo progetto è il frutto di una collaborazione stretta tra settori (Welfare e Lavori pubblici) e conferma ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione Principe al mondo dell’infanzia e alle famiglie”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.