Rende, ecco i nuovi parchi gioco

Uno dei parchi giochi tornati fruibili1 minuto per la lettura
Terminati i lavori di ammodernamento dei parchi gioco di Rende, l’annuncio dell’amministrazione comunale
RENDE (COSENZA) – Sono terminati i lavori di ammodernamento dei parchi gioco comunali, disposti il 6 maggio 2026, con la Deliberazione di Giunta 125 adottata dall’Amministrazione presieduta da Sandro Principe ha approvato la Deliberazione 125.
I fondi, destinati all’acquisto e all’installazione di giochi e attrezzature ludiche per bambini dagli zero ai sei anni d’età, ammontano a 54.106,04 euro, di cui 44.349,21 euro per le forniture, compresi oneri di sicurezza e 9.756,83 euro di Iva al 22%.
Ecco le zone interessate dai lavori:
- Piazza Italia, nel Villaggio Europa, dove sono stati sostituiti i giochi finiti in obsolescenza;
- Piazza Garibaldi, nel Centro Storico;
- Viale dei Giardini;
- Via Belgrado;
- Via Bari;
- Piazza Unità d’Italia, in via Fratelli Bandiera;
- La pertinenza esterna all’Asilo Nido “Peter Pan”.
“Questo progetto è il frutto di una collaborazione stretta tra settori (Welfare e Lavori pubblici) e conferma ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione Principe al mondo dell’infanzia e alle famiglie”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale.
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